"Un monstre", Xavi dévoile son joueur préféré

Xavi a décrit Lamine Yamal, un jeune joueur de 16 ans, comme une "bête de talent" dotée d'un énorme potentiel.

Après la victoire 3-1 du Barça sur Alaves samedi, l'entraîneur Xavi a salué la performance et le talent de l'ailier Yamal. L'ancien milieu de terrain estime que l'international espagnol est très mature et qu'il possède des compétences et des qualités que peu de joueurs possèdent.

L'article continue ci-dessous

Il a déclaré aux journalistes : "C'est une bête de talent. À 16 ans. Il y en a très peu qui apparaissent dans ces conditions. Comment il travaille, comment il se bat, comment il aide l'équipe... À moins qu'il ne reçoive le brassard... il a déjà été titulaire. Il n'a pas de plafond. J'ai élaboré un plan spécifique avec lui. Il fait la différence. Nous sommes face à quelque chose de spécial. Je souligne la façon dont il participe aux compétitions, il ne se fatigue pas. Il court beaucoup de kilomètres à haute intensité. Il laisse l'adversaire sur place. Je suis très heureux. Il a une humilité défensive".

Bien qu'il soit encore tôt, Yamal pourrait être la prochaine grande star du célèbre centre de formation des Blaugrana. Ce talent né en 2007 a déjà disputé 32 matches avec le Barça cette saison, toutes compétitions confondues, inscrivant trois buts et délivrant cinq passes décisives.

Yamal pourrait être le prochain joueur du FC Barcelone, qui a dépassé l'Atlético de Madrid pour prendre la troisième place, mais l'équipe de Diego Simeone peut reprendre cette place si elle bat le Real Madrid, leader du championnat, dimanche. Le Barça accueillera ensuite Grenade, un club menacé de relégation, dans un autre match de la Liga la semaine prochaine.