Le kicker rapporte que, cette semaine, un obstacle majeur sur la voie d’un transfert du gardien vers le Main aurait été levé grâce à une mesure pour le moins inhabituelle.

Selon cette information, Atubolu aurait prolongé son contrat avec le SC, qui courait jusqu’en 2027. Une démarche surprenante en principe pour un joueur désireux de partir, mais qui, dans ce cas précis, augmente la probabilité d’un départ vers Francfort lors de l’actuel mercato.

Le contexte est que Francfort souhaite recruter l’ancien gardien international espoirs comme nouveau numéro un, mais ne peut actuellement pas assumer financièrement un achat ferme. Le modèle d’un prêt d’un an avec obligation d’achat ou option d’achat n’avait jusqu’ici pas été possible, car le contrat d’Atubolu expirait à l’issue de la saison prochaine. Les joueurs en fin de contrat ne peuvent pas être prêtés.

Cette variante est donc désormais possible et même probable. Selon kicker, des contacts existent depuis dimanche soir entre les dirigeants des deux clubs avec l’objectif de parvenir rapidement à un accord. Le souhait de l’Eintracht serait ainsi qu’Atubolu garde déjà les buts samedi, lors de la première journée de la nouvelle saison de Bundesliga, sur la pelouse de l’Union Berlin.

L’avenir du joueur de 24 ans est un grand sujet depuis des semaines. Son envie de quitter Fribourg est connue depuis un certain temps. Le finaliste de la Ligue Europa a donc également recruté très tôt Mio Backhaus (22 ans), en provenance du Werder Brême, comme remplaçant, pour une indemnité de transfert de 12 millions d’euros. Atubolu, toutefois, n’a toujours pas de nouveau club. Avec le transfert envisagé en Premier League, cela n’a rien donné, et les rumeurs d’un transfert vers de grands noms comme la Juventus ou l’Olympique de Marseille ne se sont pas non plus concrétisées.

Combien coûterait un transfert de Noah Atubolu pour l’Eintracht Francfort ?

Entre-temps, Atubolu s’est séparé de son agence de conseil en raison de cette situation bloquée et aurait désormais arrêté son choix sur un transfert à l’Eintracht, en Bundesliga.

Cette supposée prolongation présente toutefois aussi des avantages pour Fribourg : le risque de perdre son ancien numéro un gratuitement après la saison prochaine, dans le pire des cas, est ainsi écarté. À l’origine, les dirigeants du club auraient espéré une indemnité de transfert de 20 millions d’euros pour Atubolu, mais il est désormais question d’une demande de 15 millions d’euros.

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En marge du succès sur le terrain de Fortuna Düsseldorf au premier tour de la Coupe d’Allemagne le week-end dernier (5-1), l’entraîneur du SCF Julian Schuster (41 ans) s’est déjà exprimé sur un possible engagement d’Atubolu à l’Eintracht : « Fondamentalement, Francfort est un très, très grand club en Allemagne. Donc cela peut être une possibilité qu’il y garde les buts. »

Il a également souligné qu’en cas de transfert, Atubolu arriverait en pleine forme dans son nouveau club et que le gardien, qui devrait aussi constituer une option sérieuse pour l’équipe nationale allemande dans les prochaines années, n’a pas été exclu de l’entraînement. « Nous échangeons régulièrement et nous l’intégrons ensuite en conséquence à nos séances. C’est notre tâche et notre devoir quand quelqu’un est sous contrat. Et c’est son cas. C’est pourquoi nous veillons à le solliciter et à l’entraîner pour qu’il soit globalement à un nouveau niveau », a déclaré Schuster.



