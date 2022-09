Un mode FootGolf révolutionnaire dans FIFA23 ?

Depuis qu'EA Sports a annoncé que la date de sortie de FIFA 23 était fixée au 27 septembre 2022, l'Internet s'est enflammé de théories.

L'une d'entre elles, en particulier, a frappé l'imagination du public : un mode FootGolf, dans lequel les joueurs peuvent disputer une compétition individuelle sur un terrain de golf, avec des règles de golf, mais en utilisant un ballon de football.

La théorie voulait qu'EA Sports célèbre son retour à la création de jeux de golf, avec EA Sports PGA Tour dont la sortie est prévue au printemps 2023, et qu'il y ait un Easter Egg dans FIFA 23. En utilisant son nouveau moteur de jeu de golf, les utilisateurs pourraient jouer une partie de FootGolf avec n'importe quel joueur de football disponible dans sa base de données.

Alors, FIFA 23 inclura-t-il réellement un mode FootGolf ?

Malheureusement, la réponse est non. FIFA 23 n'inclura pas de mode FootGolf. L'édition 2023 du jeu présentera le football féminin de club, la Coupe du monde Qatar 2022, une "expérience de jour de match" et d'autres ajouts à son moteur de jeu. Mais aucun n'a de rapport avec le FootGolf.

Alors, d'où vient cette rumeur ? La réponse est simple : un tweet. Le populaire Youtuber Jake Barford a partagé une capture d'écran d'un rendu numérique de Memphis Depay se préparant à frapper un ballon de football sur le fairway d'un terrain de golf. Le tweet a attiré l'attention, car les fans aimeraient voir cette image dans une prochaine édition du jeu.

EA Sports, comme toute entreprise qui s'adresse à ses consommateurs, devrait prendre note de cette demande et le fera probablement. Mais il est tout simplement impossible d'ajouter un mode de jeu aussi important à un jeu déjà bien rempli qui nécessitera de nombreuses mises à jour dans un avenir proche.

