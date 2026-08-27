Un milliard de riyals : Al-Hilal enflamme le mercato saoudien !

Le journaliste saoudien Khaled Al-Shenaif a lâché une véritable bombe concernant la valeur financière des recrues offensives d'Al-Hilal durant le mercato estival en cours, affirmant que le club a dépensé près d'un milliard de riyals pour trois joueurs offensifs, un chiffre qui reflète l'énorme pouvoir d'achat dont dispose « le Leader » sur le marché des transferts.

Durant ce mercato, Al-Hilal est associé au recrutement du Brésilien Gabriel Martinelli et de l'Anglais Ollie Watkins, en plus de la conclusion du transfert du Néerlandais Crysencio Summerville, poursuivant ainsi le renforcement de son secteur offensif avec des joueurs dotés d'une grande expérience sur les pelouses européennes.

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Al-Shenaif a déclaré lors de son passage dans l'émission « Dawrina Ghair » : « La valeur des recrutements des trois joueurs offensifs s'élève à un milliard de riyals, ce qui témoigne du pouvoir d'achat d'Al-Hilal. »

Le journaliste saoudien a ajouté que cette grande capacité financière dont dispose Al-Hilal reflète l'ampleur du soutien dont bénéficie le club, affirmant que le mérite en revient au prince Al-Walid ben Talal.

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Les récentes manœuvres d'Al-Hilal révèlent une orientation claire vers la construction d'une ligne offensive extrêmement puissante, le club étant désormais proche d'ajouter Martinelli et Watkins aux côtés de Summerville, au moment où il a procédé à d'importants remaniements de son effectif durant le mercato en cours.

Ces mouvements interviennent dans un contexte de départ de plusieurs éléments offensifs de l'équipe, au premier rang desquels le Brésilien Malcom, en plus des efforts du club pour trancher sur l'avenir du Français Karim Benzema, ce qui a poussé la direction à rechercher de nouvelles solutions capables de compenser les partants et d'élever la qualité des options offensives à la disposition de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

Si les trois transferts se concrétisent aux montants évoqués, Al-Hilal aura adressé un message fort à ses concurrents en Roshn Saudi League, non seulement à travers les joueurs qu'il cherche à recruter, mais aussi par l'ampleur des dépenses, qui reflètent l'ambition du club de rivaliser sur tous les titres lors de la nouvelle saison.