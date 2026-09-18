Un message secret menace l'empire d'Infantino : que cache la FIFA dans ses coffres ?

Dans une escalade sans précédent qui révèle l'ampleur de la fracture au sein des couloirs de la Fédération internationale de football, les présidents des deux plus grandes confédérations continentales du monde ont ouvert le feu sur Gianni Infantino, réclamant que les comptes de la FIFA soient dévoilés et que ses milliards gelés soient répartis entre les fédérations les plus pauvres.

Le Slovène Aleksander Ceferin, président de l'Union des associations européennes de football (UEFA), et le Canadien Victor Montagliani, président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), ont tous deux adressé une lettre au ton très ferme à Infantino, publiée par l'agence « Reuters » ce vendredi, dans laquelle les deux hommes appellent à mener un audit financier indépendant des réserves de la FIFA et proposent le versement d'une somme colossale de 2,1 milliards de dollars au profit des 211 fédérations membres.

La lettre des 10 millions

Selon la lettre signée par les deux vice-présidents de la FIFA, la proposition prévoit de fournir au moins 10 millions de dollars à chaque fédération nationale au cours du cycle 2027-2030, destinés à être investis dans les infrastructures et le développement du jeu, cette somme devant être entièrement additionnelle et sans toucher au financement de base engagé dans le cadre du programme « FIFA Forward ».

Cette démarche intervient en réponse directe au projet controversé « FIFA Forward Enterprise », qui visait à vendre une part des compétitions de la FIFA à des investisseurs extérieurs afin de financer le développement, un projet qui a été avorté et abandonné après une vague de refus massive au sein de l'Assemblée générale.

Ceferin et Montagliani ont déclaré dans leur lettre : « Notre analyse soulève désormais une question importante quant à savoir si l'accord proposé était même nécessaire à l'origine pour fournir davantage de ressources aux fédérations membres. »

6 milliards dans les caisses

L'analyse des deux présidents, fondée sur les données financières et les budgets publiés par la FIFA, a révélé que la Fédération internationale est en voie de terminer le cycle 2023-2026 avec des réserves records d'environ 6 milliards de dollars, les plus élevées de son histoire, ce qui confirme, selon eux, que la FIFA a déjà la capacité de financer les fédérations sur son propre budget sans avoir besoin de vendre ses actifs.

Les deux hommes ont affirmé que, même après le versement de 2,1 milliards de dollars, les réserves de la FIFA ne descendraient à aucun moment en dessous de 1,5 milliard de dollars au cours du prochain cycle, soit un niveau supérieur de 50 % au seuil minimal de réserves fixé par la FIFA elle-même dans le budget 2023-2026.

Un audit indépendant et la bataille de la gouvernance

Les présidents de l'UEFA et de la CONCACAF ont reconnu que leur analyse était préliminaire, car elle combine les résultats réels de 2022 à 2025 avec des estimations pour 2026 et des hypothèses pour 2027-2030. Ils ont donc réclamé un audit indépendant complet, avec accès à l'ensemble des chiffres et des hypothèses, avant de soumettre leurs recommandations via les mécanismes de gouvernance.

Ils ont proposé que les confédérations continentales complètent ensemble cette analyse et s'accordent sur le montant des réserves à débloquer, les recommandations devant être présentées lors de la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, tout en affirmant qu'ils solliciteraient le soutien des présidents des quatre autres confédérations continentales.

La lettre s'est achevée sur une formule cinglante qui reflète l'essence du différend : « Le développement est une responsabilité institutionnelle de la FIFA, et non une question d'appréciation individuelle », en référence claire au fait que les fédérations ne doivent pas être contraintes de choisir entre l'obtention de financements pour le développement et leur droit d'évaluer les propositions de la FIFA en toute indépendance.

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Cette escalade intervient à un moment où Infantino compte toujours se présenter pour un nouveau mandat lors des élections de mars 2027, tandis que ses opposants peinent à trouver un concurrent capable de lui tenir tête. La FIFA n'a formulé aucun commentaire immédiat sur la lettre.