Un message inspirant et deux photos… Hakimi rompt le silence après le choc marocain

Ashraf Hakimi, le capitaine des Lions de l’Atlas, a réagi à l’élimination du Maroc de la Coupe du monde 2026.

Les Marocains ont quitté la compétition après leur défaite 0-2 face à la France en quarts de finale.

Sur son compte Instagram officiel, le latéral droit a partagé deux clichés : un portrait pris juste après la rencontre face aux Bleus et une photo de groupe de l’équipe nationale.

La star du Paris Saint-Germain a commenté : « Les grandes nations ne se définissent pas par une seule défaite, mais par tout ce qu’elles ont construit au fil de l’histoire. »

Il a ajouté : « Le Maroc continue d’écrire son histoire, et le meilleur reste à venir… Dieu, la patrie, le roi. »

Après leur exploit de 2022, où ils avaient terminé quatrièmes – meilleure performance arabe et africaine de l’histoire de la Coupe du monde –, les Marocains espéraient aller encore plus loin au Mondial 2026.