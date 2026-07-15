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Un message inspirant et deux photos… Hakimi rompt le silence après le choc marocain

France vs Maroc
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A. Hakimi
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Ashraf Hakimi, le capitaine des Lions de l’Atlas, a réagi à l’élimination du Maroc de la Coupe du monde 2026.

Les Marocains ont quitté la compétition après leur défaite 0-2 face à la France en quarts de finale.

Sur son compte Instagram officiel, le latéral droit a partagé deux clichés : un portrait pris juste après la rencontre face aux Bleus et une photo de groupe de l’équipe nationale.

La star du Paris Saint-Germain a commenté : « Les grandes nations ne se définissent pas par une seule défaite, mais par tout ce qu’elles ont construit au fil de l’histoire. »

Il a ajouté : « Le Maroc continue d’écrire son histoire, et le meilleur reste à venir… Dieu, la patrie, le roi. »

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À déterminer
À déterminer

Après leur exploit de 2022, où ils avaient terminé quatrièmes – meilleure performance arabe et africaine de l’histoire de la Coupe du monde –, les Marocains espéraient aller encore plus loin au Mondial 2026.

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