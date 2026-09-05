Le club du FC Twente a fermé la porte à un départ de son jeune défenseur Rood Nistad, l'un des talents montants les plus en vue du football néerlandais, après que l'entraîneur de l'équipe, Erik ten Hag, a affirmé que le joueur n'avait pas demandé à quitter le club, malgré l'intérêt marqué de Barcelone et de plusieurs grands clubs européens lors du dernier mercato estival.

Barcelone suivait Nistad de près, après que le jeune défenseur eut attiré l'attention par ses performances avec Twente. Le club néerlandais a toutefois tenu à le conserver dans ses rangs, estimant que le joueur de 18 ans a encore besoin de poursuivre sa progression avec l'équipe première avant d'envisager une nouvelle étape dans sa carrière.

Ten Hag a confirmé, dans des déclarations rapportées par la chaîne « RTV Oost », que l'intérêt des grands clubs pour Nistad est connu en interne, mais il a insisté dans le même temps sur le fait que le défenseur n'a manifesté aucune envie de partir durant l'été.

L'entraîneur de Twente a déclaré : « Il y a un grand intérêt pour Rood de la part de très grands clubs, et ce n'est pas un secret », avant de préciser la position du joueur quant à son avenir, ajoutant : « Il veut rester ici. Ce n'est pas par hasard que nous avons prolongé son contrat. Il veut poursuivre son chemin ici, au moins durant cette saison, pour réussir avec nous, et nous verrons ensuite ce qui se passera. »

La position de Ten Hag reflète l'attachement de Twente au jeune défenseur, d'autant que le club a déjà franchi une étape importante pour protéger son avenir, après avoir réussi à prolonger le contrat de Nistad en juin dernier jusqu'en 2029, dans le but de conserver l'un des plus beaux talents issus de son académie et de ne pas le laisser partir facilement face aux sollicitations des grands clubs.

Lors du mercato estival, le nom de Nistad a été clairement associé à Barcelone, qui s'est montré sérieusement intéressé par les services du défenseur central néerlandais. Le club catalan est allé jusqu'à présenter une offre avoisinant les 8 millions d'euros pour boucler l'affaire.

Mais Twente n'a pas accepté l'offre, tenant à obtenir une contrepartie financière plus importante. La position du club n'a par ailleurs pas changé depuis le début des négociations, Ten Hag ayant été clair dans son refus de l'idée de se séparer du joueur durant l'été, notamment avec la volonté de lui accorder davantage de temps de jeu avec l'équipe première.