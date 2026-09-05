« Un message inattendu tranche la polémique » : ten Hag surprend le Barça

Le FC Twente a fermé la porte à un départ de son jeune défenseur Rud Nystad, l'un des talents les plus prometteurs du football néerlandais, après que l'entraîneur de l'équipe, Erik ten Hag, a assuré que le joueur n'avait pas demandé à quitter le club, malgré le fort intérêt du Barça et de plusieurs grands clubs européens durant le dernier mercato estival.

Le Barça suivait Nystad de près, le jeune défenseur ayant attiré l'attention par ses performances avec Twente. Le club néerlandais a toutefois tenu à le conserver dans ses rangs, estimant que le joueur, âgé de 18 ans, avait encore besoin de poursuivre son développement avec l'équipe première avant d'envisager une nouvelle étape dans sa carrière.

Ten Hag a confirmé, dans des déclarations rapportées par la chaîne « RTV Oost », que l'intérêt des grands clubs pour Nystad était connu au sein du club, mais il a souligné dans le même temps que le défenseur n'avait manifesté aucune envie de partir cet été.

L'entraîneur de Twente a déclaré : « De très grands clubs s'intéressent fortement à Rud, ce n'est pas un secret », avant de préciser la position du joueur concernant son avenir, ajoutant : « Il veut rester ici. Ce n'est pas par hasard que nous avons prolongé son contrat. Il veut poursuivre son chemin ici, au moins durant cette saison, pour réussir avec nous, et ensuite nous verrons ce qui se passera. »

La position de Ten Hag reflète l'attachement de Twente à son jeune défenseur, d'autant que le club a déjà franchi une étape importante pour protéger son avenir, après avoir prolongé avec succès le contrat de Nystad en juin dernier jusqu'en 2029, dans une tentative de préserver l'un des talents les plus en vue issus de son académie et de ne pas le laisser partir facilement face aux tentations des grands clubs.

Durant le mercato estival, le nom de Nystad a clairement été associé au Barça, qui a manifesté un intérêt sérieux pour s'attacher les services du défenseur central néerlandais, allant jusqu'à présenter une offre proche de 8 millions d'euros pour conclure la transaction.

Mais Twente n'a pas accepté l'offre, tenant à obtenir une contrepartie financière plus importante. La position du club n'a par ailleurs pas changé depuis le début des négociations, Ten Hag ayant été clair dans son refus de l'idée de se séparer du joueur cet été, en particulier avec la volonté de lui offrir davantage de temps de jeu avec l'équipe première.