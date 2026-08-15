Un message émouvant de Ferran Torres pour ses adieux au Barça

L'Espagnol Ferran Torres a tiré le rideau sur son parcours au Barça, après quatre saisons et demie passées sous les couleurs du club catalan, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert d'un montant de 50 millions d'euros, devenant ainsi le cinquième joueur le plus cher de l'histoire du Barça en termes de valeur à la vente.

Torres a adressé, via ses comptes sur les réseaux sociaux, un émouvant message d'adieu aux supporters du Barça, dans lequel il a exprimé sa gratitude pour la période qu'il a passée au sein du club, affirmant que porter le maillot de l'équipe et défendre ses couleurs a été un grand honneur pour lui, et que son expérience au Camp Nou a contribué à son développement, tant sur le plan sportif que personnel.

Torres avait rejoint le Barça en janvier 2022 en provenance de Manchester City, et au cours de quatre saisons et demie, il est devenu l'un des éléments de l'équipe, avant de décider de relever un nouveau défi avec le Paris Saint-Germain, qui a bouclé le transfert contre 50 millions d'euros.

L'attaquant espagnol a déclaré que les années passées au Barça ont fait de lui un meilleur joueur et une meilleure personne, soulignant qu'il était arrivé au club avec l'ambition de donner le meilleur de lui-même et d'aider l'équipe à retrouver la place qu'elle mérite, affirmant que le Barça est resté pour lui comme une maison tout au long de son passage avec l'équipe.

Torres a également tenu à évoquer les relations qu'il a nouées au sein du club, affirmant qu'il partait en laissant derrière lui des amis sur le terrain comme en dehors, ainsi que des personnes qui ont joué un rôle dans son développement et celui de ses coéquipiers, au terme d'une étape qu'il a qualifiée de riche en souvenirs et en accomplissements.

Au cours de son parcours avec le Barça, Torres a été sacré à trois reprises en Liga, en plus de deux titres en Coupe du Roi et de trois titres en Supercoupe d'Espagne, et il a également franchi la barre des 200 matchs sous les couleurs du club, au cours desquels il a inscrit 65 buts et délivré 23 passes décisives.