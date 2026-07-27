Salem Al-Dawsari, le capitaine d'Al-Hilal, a tranché sur son avenir durant l'actuelle période des transferts estivaux, après avoir refusé de discuter la moindre offre entraînant son départ des rangs du "Zaïm", préférant rester au sein de l'équipe jusqu'à nouvel ordre.

Selon le journal Arriyadiyah, Al-Dawsari a fermé la porte à toutes les tentatives de négociation concernant son transfert cet été, bien qu'il ne reste plus qu'une seule année avant la fin de son contrat avec Al-Hilal.

Le journal a ajouté que le capitaine d'Al-Hilal attend l'ouverture de la période libre en janvier prochain, moment où il commencera alors à étudier les offres qui lui sont présentées, avant de prendre la décision finale qui conviendra à sa situation à cette date.

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La position d'Al-Dawsari intervient à un moment où il poursuit sa récupération de la blessure qui l'a écarté de la période de préparation d'Al-Hilal pour la nouvelle saison, dans un contexte où il tient à se concentrer pleinement sur son retour sur les terrains et sur la reconquête de sa condition.

La saison dernière, la star âgée de 34 ans a pris part à 35 matches toutes compétitions confondues, pour un total de 2 447 minutes, durant lesquelles il a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives, selon les données du site "Transfermarkt".

Salem Al-Dawsari est considéré comme l'une des plus grandes légendes d'Al-Hilal de l'ère moderne, puisqu'il a disputé 484 matches sous le maillot de l'équipe, au cours desquels il a marqué 141 buts et en a fait marquer 106, continuant ainsi à inscrire son nom parmi les joueurs les plus influents de l'histoire du club.