Abderrazak Hamdallah entame un nouveau défi sous le maillot d'Al-Taawoun, après avoir choisi de se lancer dans une expérience à travers laquelle il ambitionne de ramener l'équipe sur les podiums, sans pour autant renoncer à son rêve de continuer à écrire l'histoire de la Saudi Pro League.

La star marocaine compte à son actif 156 buts et n'a besoin que de cinq réalisations pour égaler le record détenu par le Syrien Omar Al Somah, meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

Malgré l'importance de cette performance individuelle, l'attaquant marocain a insisté sur le fait que sa priorité demeure de mener Al-Taawoun à la lutte pour les titres, affirmant que l'équipe possède les atouts qui lui permettent d'aller loin durant la saison 2026-2027.

Hamdallah a déclaré qu'Al-Taawoun était capable de rivaliser avec les grands clubs, ajoutant : « Nous avons une grande équipe qui peut se battre pour les titres, en particulier la compétition continentale, qui sera un objectif pour de nombreuses équipes, mais nous lutterons pour elle, et pourquoi ne pas la remporter et représenter le Royaume de la meilleure des manières ? »

Al-Taawoun aspire à retrouver les podiums, qu'il a délaissés depuis son sacre en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées en 2019, après s'être approché du titre de la Ligue des champions d'Asie 2 il y a deux saisons, avant de quitter la compétition en demi-finale dans les derniers instants.

Hamdallah écrit un nouveau chapitre avec Al-Taawoun, ravivant les souvenirs de ses succès passés aux côtés de ses compatriotes marocains, après avoir formé un duo remarquable avec Nordin Amrabat à Al-Nassr, puis avec Karim El Ahmadi à Al-Ittihad, avant d'entamer une nouvelle expérience aux côtés d'Achraf El Mahdioui.

Al-Taawoun affiche un bilan stable en Saudi Pro League, puisqu'il disputera la saison prochaine sa dix-septième participation, égalant ainsi le nombre de participations de son rival Al-Raed, mais le devance de 119 points au total cumulé des deux équipes dans l'histoire de la compétition.

L'équipe a par ailleurs terminé la saison dernière à la sixième place, décrochant sa place en Ligue des champions d'Asie 2.

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Hamdallah a exprimé sa grande satisfaction après avoir rejoint Al-Taawoun, affirmant qu'ils se conviennent mutuellement à cette étape de sa carrière, soulignant que le stage de préparation se déroule conformément au plan établi.

Il a déclaré au site de la Ligue saoudienne professionnelle : « Nous avons parcouru un long chemin dans les préparatifs, et le stage offre aux joueurs l'occasion d'atteindre la forme physique et mentale avant le début de la saison, et je pense que nous serons totalement prêts pour le premier match. »

Al-Taawoun doit entamer son parcours en Saudi Roshn League le 15 août face à Al-Khaleej, tandis qu'il achèvera son stage de préparation dans la ville néerlandaise de Meerlo le 30 juillet, après avoir disputé deux matches amicaux face au club néerlandais Helmond Sport et au club belge Eupen.

Hamdallah a adressé un message aux supporters d'Al-Taawoun et à la région d'Al-Qassim, les invitant à soutenir l'équipe tout au long de la saison, en déclarant : « J'espère que nous prendrons tous du plaisir cette année, et que chaque rencontre d'Al-Taawoun à domicile sera un rendez-vous footballistique remarquable. Je promets aux supporters que nous donnerons tout ce que nous avons pour les rendre heureux et proposer un football agréable. »

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