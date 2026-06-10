Un mercato endiablé… Le Real Madrid fixe le prix de ses stars pour financer sept transferts

Le Real Madrid envisage de céder deux de ses stars pour financer de nouveaux transferts lors du mercato estival et ainsi préparer la saison à venir.

Les champions d’Espagne, désireux de rebondir après deux exercices sans titre et plusieurs crises disciplinaires, préparent un mercato estival ambitieux.

Sous l’égide de son futur entraîneur José Mourinho, dont l’arrivée n’est pas encore officielle, le club merengue s’apprête donc à un mercato estival mouvementé pour opérer les changements nécessaires.

Selon plusieurs médias, le club aurait déjà finalisé les arrivées d’Ibrahima Konaté, libre après l’expiration de son contrat avec Liverpool, et de Denzel Dumfries, recruté contre une indemnité de 20 millions d’euros correspondant à sa clause libératoire à l’Inter Milan.

Le club merengue ne compte pas s’arrêter là et multiplie les démarches pour boucler au total six ou sept renforts, avec, en ligne de mire, Bernardo Silva (libre après son départ de Manchester City) et Matheus Fernandes (West Ham).

Dans le même temps, le club merengue doit céder plusieurs de ses cadres pour financer ces opérations, et les choix se porteraient sur Eduardo Camavinga et Fede Valverde.

Selon Miguel Serrano, journaliste pour Radio Marca et Onda Cero, le Real Madrid aurait fixé un prix de 50 millions d’euros pour Camavinga. recruté 30 millions d’euros en 2021 et sous contrat jusqu’en 2029.

Valverde, lui, est estimé à 100 M€, et le club espère attirer des offres venues d’Angleterre.

Selon la presse espagnole, Raúl Asensio, Fran García et Dani Ceballos pourraient eux aussi faire leurs valises, tandis que Franco Mastantono et Gonzalo García devraient être prêtés.