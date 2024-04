"Un menteur pathologique", Luis Rubiales exposé

Luis Rubiales est rentré en Espagne et fait couler beaucoup d'encre depuis son retour.

Cette semaine, Luis Rubiales est rentré en Espagne depuis la République dominicaine, et il a été immédiatement placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête en cours sur la corruption présumée de la Fédération espagnole de football, dont il était l'ancien président. Rubiales fait l'objet d'une enquête dans le cadre de cette affaire, et l'un des domaines qui aurait été examiné est l'accord qui a vu la Supercoupe d'Espagne déplacée en Arabie saoudite en 2020.

Le président de la Liga, Javier Tebas, s'est félicité de ces investigations et a profité de l'occasion pour s'en prendre à Rubiales, avec qui il s'est affronté à plusieurs reprises au fil des ans, selon Sport.

"Cela fait des années que je dénonce ce qui se passe à la Fédération et avec certains dirigeants, pas tous. Cela aurait dû se produire plus tôt et certaines autorités auraient pris les mesures qu'elles devaient prendre avec les plaintes qui ont été déposées. "Mais c'est une bonne chose car cela nous permet d'envisager l'avenir de l'institution mère du football, qui est la Fédération, avec plus d'optimisme, car une grande partie de ceux qui ont corrompu cette institution ne sont plus là. "J'ai vu un résumé (de Rubiales) et je pense qu'il est très bien défini par son oncle Juan. C'est un menteur pathologique. Ceux d'entre nous qui le connaissent le savent depuis longtemps".