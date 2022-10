Un manque de respect à Cristiano Ronaldo ? Manchester United devrait arrêter définitivement le cirque CR7

Il est impossible pour le club de progresser tant que Ronaldo reste à Old Trafford. Erik ten Hag doit exiger des mesures drastiques.

"Je pense que Manchester United ne fait que manquer de respect à Ronaldo", a déclaré Roy Keane après l'humiliation 6-3 du derby de dimanche contre City. "Je pense qu'il aurait dû être laissé partir avant la fin du mercato estival. Je pense que le manager s'accroche à lui. D'accord, vous dites que vous avez besoin d'options, mais vous ne vous accrochez pas à Ronaldo pour vous asseoir sur le banc. C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps".

Roy Keane, légende des Red Devils et ancien coéquipier de CR7, a engagé plusieurs querelles très médiatisées à son sujet déjà cette saison, et il a raison sur un point : Ronaldo aurait dû être vendu cet été. Le joueur de 37 ans a tenté de quitter le navire après la pire saison de Premier League de l'histoire de United, et il n'y avait pas grand sens à le forcer à rester. Cependant, l'idée que Ronaldo est maltraité après s'être vu refuser un départ et avoir immédiatement perdu la faveur de Ten Hag ne sonne pas vrai.

Ronaldo à contre courant du reste de l'effectif

Le quintuple Ballon d'Or a inscrit 24 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison à Old Trafford, mais pour qu'il puisse s'épanouir, les Red Devils ont dû faire un énorme pas en arrière en tant que collectif - ce qui a coûté son poste à Ole Gunnar Solskjaer et le poste de consultant hautement rémunéré promis à Ralf Rangnick après son intérim.

Un style de contre-attaque efficace a été abandonné pour faire place à Cristiano Ronaldo, qui a montré que son instinct de prédateur était toujours aussi vif, mais qui a également exigé de ses coéquipiers un niveau d'exigence impossible à atteindre. Il s'est assuré de déverser sa fureur sur toutes les passes manquées ou les mauvais gestes, et a été le premier homme à quitter le terrain après les nombreuses défaites de Manchester United, laissant un froid avec les supporters.

Getty/GOAL

Le respect est une voie à double sens et il a manqué de respect aux fans, à ses coéquipiers et à son entraîneur en de trop nombreuses occasions. Lors de sa seule entrée en jeu en Premier League sous la direction de Ten Hag, à Brentford, qui s'est soldée par une défaite 4-0, Ronaldo a de nouveau boudé et a même semblé ignorer son entraîneur en quittant le terrain.

Remplaçant malheureux

Depuis, l'international portugais a été cantonné à un rôle de remplaçant dans l'équipe, mais il continue de faire les gros titres régulièrement. Ronaldo a été vu en train de secouer la tête tout au long du cauchemar de United à l'Etihad Stadium, et il n'y a rien de mal à cela. C'est un gagnant, l'un des joueurs les plus titrés de sa génération, qui se plonge dans des bains de glace à 4 heures du matin pour avoir l'avantage sur ses adversaires.

Tout au long de sa carrière, il a fait connaître son mécontentement en public et, surtout, en coulisses. Un autre de ses anciens collègues, Rio Ferdinand, a récemment admis : "Je sais pertinemment qu'il doit être absolument furieux en ce moment. On ne peut pas faire ce qu'il a fait au cours de sa carrière, pendant une période aussi longue et au niveau auquel il a joué, et accepter de ne pas être titulaire et d'être remplaçant dans une équipe qui ne participe pas à la Ligue des champions. Peu importe ce qu'on dit sur la course, le pressing, etc., il soulignera les statistiques, il dira : "J'ai donné plus de points à cette équipe que n'importe qui d'autre l'année dernière avec les buts que j'ai marqués".

Getty/GOAL

La dernière explication de Ten Hag pour avoir laissé Ronaldo sur le banc n'a fait qu'attiser les questions, car il a insisté sur le fait qu'il essayait de protéger la "grande carrière" de l'attaquant en ne le lançant pas en cours de match contre City. Il est frustrant de constater que cette saga va maintenant s'éterniser au moins jusqu'au mercato de janvier, date à laquelle Ronaldo pourrait encore avoir du mal à quitter le club.

Ronaldo, un spectre gênant

Chelsea, le Bayern Munich et l'Atletico Madrid font partie des clubs qui ont finalement renoncé à faire une offre pour le buteur vieillissant cet été, et il n'est pas certain qu'il puisse trouver une équipe de la Ligue des champions prête à le prendre, lui et son salaire lucratif. Manchester United pourrait donc n'avoir d'autre choix que de garder Ronaldo jusqu'à la fin de la saison.

La révolution de Ten Hag peut-elle vraiment prendre son envol alors que la tête d'affiche du club, désabusée, continue de rôder dans l'ombre ? Les présages ne sont pas bons. La défaite face à Manchester City est un dur retour à la réalité après une série encourageante de quatre victoires consécutives, et les murmures d'une potentielle lutte pour le titre ont maintenant disparu.

Une situation qui ne peut que s'empirer ?

Manchester United a semblé rouillé à l'Etihad, ayant vu son élan stoppé par les matches reportés et la trêve internationale, et la plupart des discussions d'avant-match se sont concentrées sur le retour de Cristiano Ronaldo dans l'équipe de Ten Hag. Ce bruit continuera tant que le capitaine portugais sera sur dans l'effectif mancunien. Il n'a pas été directement responsable de la piètre prestation de l'équipe contre ses bruyants voisins, mais il a été une distraction.

Cristiano Ronaldo est l'un des plus grands joueurs de tous les temps et, même s'il approche du crépuscule de sa carrière, il suscite des débats de Manchester à Mumbai. Comme Roy Keane l'a également souligné ce week-end, la situation ne peut que s'envenimer pour Manchester United si une légende du club reste parmi les remplaçants.

Getty/GOAL

Des apparitions régulières en Europa League ne suffiront pas à calmer un attaquant qui a l'habitude de se tester sur la plus grande scène semaine après semaine. Une décision radicale doit être prise. Au milieu des spéculations sur l'avenir de Ronaldo lors de la dernière fenêtre, il a été rapporté que le club envisageait de résilier son contrat. Manchester United a publiquement démenti ces affirmations, mais pour maintenir l'harmonie au sein de l'équipe de Ten Hag, cette option devrait maintenant être considérée comme viable.

La résiliation, une solution gagnant-gagnant ?

S'ils agissaient maintenant, Cristiano Ronaldo pourrait trouver un nouveau club avec beaucoup de temps avant la Coupe du monde, s'assurant qu'il est toujours en pleine forme pour aider son pays à atteindre les dernières étapes au Qatar. Le club serait également libre de construire sa nouvelle identité sans avoir à se soucier de satisfaire une superstar qui n'est plus à son meilleur niveau. Ten Hag aurait certainement besoin de ce répit.

L'ancien tacticien de l'Ajax s'est vu offrir un contrat de trois ans à son arrivée à Old Trafford en mai, mais il sait pertinemment qu'il n'y a aucune garantie lorsqu'on occupe l'un des postes les plus scrutés de l'industrie. Si United prolonge ses cinq années de disette et ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions, Ten Hag connaîtra probablement le même sort que David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho et Solskjaer. Son règne pourrait être défini par la façon dont il gère la question de Ronaldo, et bien qu'il ait déjà clairement exprimé son autorité, il doit maintenant s'en tenir à ses armes.

Getty/GOAL

Ten Hag peut conseiller aux dirigeants en place de pousser la star portugaise vers la sortie ou simplement continuer à laisser un personnage perturbateur et mutin se décomposer sur la touche, mais il ne peut pas se permettre d'être pris entre deux feux. Il serait également rafraîchissant que Cristiano Ronaldo reconnaisse que son niveau est finalement en déclin et qu'il s'éloigne des feux de la rampe.

Le Sporting, sa seule porte de sortie ?

Un retour potentiel au Sporting serait le plus logique, car il aurait toujours la possibilité de jouer la Ligue des champions. Le directeur du Sporting, Hugo Viana, a laissé la porte ouverte à un retour de Ronaldo en juin, déclarant à Sky Sports : "Je pense qu'il peut décider où il peut aller, mais on ne sait jamais l'avenir. Je ne veux pas parler beaucoup de cela parce que je pense que lorsque nous parlons de Cristiano, c'est très différent. Je pense qu'il a encore un an de contrat, donc quoi qu'il décide, on verra".

La mère de Ronaldo, Dolores Aveiro, a également exprimé son souhait de voir son fils terminer sa carrière de joueur au stade José Alvalade. "Je lui ai déjà dit : 'Fils, avant de mourir, je veux te voir revenir au Sporting !'", a-t-elle déclaré en septembre 2021. Manchester United a soutenu Ten Hag avec un trésor de guerre de plus de 250 millions d'euros investis lors du mercato estival, et ils doivent être à nouveau derrière lui en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, qui ne devrait pas être apaisé uniquement en raison de son histoire avec le club. Manchester United se tourne vers l'avenir, et bien que Cristiano Ronaldo soit le dernier vestige d'un passé glorieux, il ne devrait pas faire partie de leur nouvelle ère.