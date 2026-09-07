Lors d'une soirée qui restera à jamais gravée dans sa mémoire, la jeune star égyptienne Hamza Abdelkarim s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son éclosion sous le maillot du Barça, en disputant son premier match en Ligue des champions face à Feyenoord sur la pelouse du Spotify Camp Nou, mercredi prochain.

Hamza Abdelkarim (18 ans) aura ainsi rendez-vous avec un moment exceptionnel, puisqu'il sera, avec son coéquipier le milieu de terrain Brian Fariñas (20 ans), l'un des deux seuls joueurs disponibles dans l'effectif de l'équipe première à n'avoir jamais participé à la plus prestigieuse compétition européenne des clubs. Tous deux porteront un écusson spécial et inédit lors de cette rencontre.

La Ligue des champions voit apparaître cette saison ce que l'on appelle le « badge de la première apparition », une nouvelle initiative commémorative lancée par l'Union des associations européennes de football (UEFA), en collaboration avec l'UC3 et la société internationale Topps, afin d'honorer les joueurs disputant leur tout premier match dans la compétition.

Cet écusson ne sera valable que lors de la première participation du joueur sur le terrain, même si son entrée se fait en tant que remplaçant. Il sera intégré au célèbre logo du ballon étoilé de la Ligue des champions présent sur la manche du maillot.

Hamza, inscrit sur la liste A de l'équipe européenne, et Fariñas, inscrit sur la liste B en tant que joueur issu de l'académie des jeunes, porteront ce badge distinctif face à Feyenoord.

L'histoire ne s'arrête toutefois pas à Hamza et Fariñas, car d'autres noms au Barça pourraient porter le même badge cette saison. Les deux joueurs actuellement blessés Jesse Bijasoo, inscrit sur la liste A, et Ibrima To, ont participé à la séance photo de l'UEFA, et l'occasion pourrait leur être offerte plus tard, tout comme aux autres diplômés de l'académie tels que Jordi Bisker et les gardiens Eder Aller et Iker Rodríguez, s'ils venaient à être appelés.

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Cet écusson revêt une valeur commémorative inestimable : lorsqu'un joueur dispute son premier match, la pièce bleue qui le distingue est retirée du maillot porté durant la rencontre et documentée avec précision, puis soigneusement emballée et accompagnée d'un certificat d'authenticité avant d'être remise à la société Topps. Celle-ci l'intègre dans une carte commémorative unique signée par le joueur lui-même, devenant ainsi une pièce rare pour les collectionneurs du monde entier, et une première carte pour la star égyptienne Hamza Abdelkarim dans les annales de la Ligue des champions.