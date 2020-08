Le Barça est prévenu, Lewandowski est en train de marcher sur l'eau

L’attaquant polonais a impressionné ce samedi lors du match du Bayern contre Chelsea. Il aborde le Final 8 de la C1 dans une forme olympique.

Le Barça peut trembler. En quarts de finale de la Ligue des Champions, le club catalan va devoir défier un buteur en état de grâce, en la personne de Robert Lewandowski. L’attaquant polonais réalise la meilleure saison de sa carrière et cela s’est encore vu ce samedi lors de l’opposition contre Chelsea en 8es (4-1).

Sans pitié avec les Blues

Le Bayern a remporté ce match sur le score de 4 buts à 1, et son avant-centre a presque terrassé les Blues à lui tout seul. Il a signé deux buts et deux passes décisives. Entre le match aller et retour contre l’équipe londonienne, il a été impliqué dans sept réalisations. Personne n’a fait mieux face à la bande Lampard cette saison. Pas même les équipes de puisque la plus prolifique d'entre elles a mis 7 buts aux Blues ( ).

Un chiffre impressionnant, mais qui ne fait que confirmer la brillante rentabilité de l'ancien du BVB devant les buts. Toutes compétitions confondues en 2019/2020, il a mis 53 buts et offert 8 passes décisives. Le tout en 44 rencontres seulement. Le Soulier d’Or lui a échappé de justesse. Et, manque de bol, le Ballon d’Or que tout le monde lui promettait a aussi été annulé cette année pour cause du Covid-19.

66 - With a brace against tonight, Robert Lewandowski is now the outright fourth-highest scoring player in Champions League history, with 66 goals. Carnivore. pic.twitter.com/iq1YCYbpKY — OptaJoe (@OptaJoe) August 8, 2020

Il repasse devant Benzema

Face à Chelsea, Lewandowski a réussi une autre performance d’envergure. Il a été buteur pour la 7e fois de suite en C1. Avant lui, il n’y a eu que trois joueurs qui ont réussi cet exploit dans cette épreuve, en l’occurrence Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy et Edinson Cavani.

Notons, pour finir, qu’avec son doublé du jour Robert Lewandowski est repassé devant Karim Benzema au classement des meilleurs réalisateurs de l’histoire de cette compétition. Avec 66 réalisations, il n’est plus qu’à cinq unités de Raul (3e).