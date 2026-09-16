Les propos du célèbre journaliste Josep Pedrerol, présentateur de l'émission « El Chiringuito », ont suscité une vive polémique en Espagne, après qu'il a évoqué les origines de la star du Barça Lamine Yamal lors de son débat sur la controverse du maillot de soutien à Ceuta, avant de sortir pour affirmer qu'il s'agissait d'un « lapsus » et de présenter des excuses officielles.

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L'étincelle de la polémique : le maillot « Nous sommes Ceuta »

L'incident remonte à mardi dernier, lors de la cérémonie précédant le match entre Elche et le Real Madrid au stade Martínez Valero, et en pleine crise migratoire persistante à Ceuta, lorsque les joueurs des deux équipes ont porté des maillots sur lesquels était inscrit « Nous sommes Ceuta » dans le cadre d'une initiative lancée par la société AVE pour témoigner de leur soutien aux habitants de la ville.

Mais, comme on le sait, trois joueurs du Real Madrid ont choisi de ne pas participer à l'initiative et ont masqué le message : Vinicius, Mbappé et Konaté, ce qui a ouvert un long débat de plusieurs heures à la radio et à la télévision sur la position morale des joueurs.

Après avoir justifié la position des trois joueurs du Real Madrid, Pedrerol a soudainement porté son attention sur le Barça et exigé que le club catalan participe à la campagne, mentionnant le nom de Lamine Yamal en s'interrogeant : « Ne le porterait-il pas pour éviter de mettre Lamine dans une situation embarrassante ? »

Le présentateur est ensuite allé plus loin avec une phrase qui a accentué l'intensité de la polémique, en déclarant en direct : « Lamine est d'origine marocaine, bien qu'il joue pour l'Espagne. »

Excuses et justification : un « lapsus »

À la suite du grand tollé, Pedrerol est sorti mercredi pour se justifier et présenter des excuses sur la radio catalane à Francesc Garriga, déclarant : « C'était un lapsus ; j'ai oublié de mentionner son origine marocaine, car son père est d'origine marocaine. »

Il a ajouté pour expliquer son point de vue : « Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous d'accord pour dire que Lamine Yamal traverse une situation plus difficile. Pensez-vous que le Real Madrid agit correctement en impliquant tous les joueurs, ou bien commet-il une erreur ? Je ne suis pas sûr qu'ils agissent correctement, ils ont mis les joueurs du Real Madrid dans une situation très difficile, tandis que le Barça a évité cette situation. »

Le présentateur d'« El Chiringuito » a poursuivi sa critique de la manière dont les joueurs ont été mêlés à une question sociale et politique, déclarant : « Je ne sais pas qui a bien ou mal agi, mais le fait que la société oblige les joueurs à accepter cette situation est une erreur de la part du club, car le fait de la diffuser et d'y impliquer les joueurs constitue une faute grave. »

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Pedrerol a conclu ses déclarations en insistant sur le fait que la décision doit être prise en interne : « Ce n'est qu'une phrase, oui, mais un maillot, il faut en débattre et en discuter pour déterminer s'il causera une offense ou non. »