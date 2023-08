Un joyau rutilant signe à Manchester City pour 60 millions d’euros

Fin de suspense, Manchester City tient son nouveau joyau offensif. Les Sky Blues ont dû dépenser une somme de 60 millions d’euros.

Samedi, Manchester City s’est imposé (1-0) face à Newcastle grâce notamment à un somptueux but de Julian Alvarez. Le jeune champion du monde argentin a profité de l’absence de Kevin De Bruyne, indisponible pour plusieurs mois à cause d'une blessure, pour intégrer le 11 de départ de City. Joker de luxe la saison dernière, le joueur de 23 ans aspire clairement à une place plus importante dans le secteur offensif mancunien cette saison surtout après le départ de Riyad Mahrez. Justement pour palier au départ de l’international algérien pour l’Arabie Saoudite, Pep Guardiola a jeté son dévolu sur une petite fusée de 21 ans. Le technicien espagnol le tient désormais entre ses mains.

Accord entre City et Rennes pour Doku

Depuis quelques semaines, les Sky Blues sont aux trousses de Jeremy Doku. Les dirigeants mancuniens ont finalement bouclé cette affaire ce lundi comme le révèle Foot Mercato. Selon, le média, un accord complet a été trouvé entre le Stade Rennais et les champions d’Angleterre pour l’ailier belge. Rennes aurait perçu une somme de 60 millions d’euros pour céder son jeune joueur. Par ailleurs, le club breton dispose dans le contrat, une clause de 20 sur une éventuelle revente. L’international belge devrait signer un contrat de 5 ans.

Jeremy Doku a finalement passé 3 ans en Bretagne, lui qui est arrivé à Rennes lors du mercato estival de 2020. Auteur de 12 buts et de 10 passes décisives en 92 matchs toutes compétitions confondues, le petit lutin belge laisse une marque indélébile au sein du Stade Rennais.

Doku, le virtuose

Joueur de rupture, Jeremy Doku se distingue par sa pointe de vitesse supersonique. Profitant d’une fréquence d’appui hors du commun, le jeune ailier use et abuse des débordements fulgurants balles aux pieds pour percer les lignes défensives adverses. Ses dribbles déroutants et sautillants font de lui un joueur à fort potentiel.

Reste à savoir s’il pourra s’adapter au jeu de son nouveau club.