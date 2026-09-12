Le célèbre journaliste espagnol David Medina a prédit qu'un des joueurs de la Roja subira une injustice dans la course au Ballon d'Or cette année.

Medina estime, dans son article publié dans le journal espagnol « Marca », que Fabián Ruiz, la star du Paris Saint-Germain, mérite d'être un candidat sérieux au Ballon d'Or, mais qu'il manque d'auto-promotion.

L'article de Medina, intitulé « Fabián mérite de remporter le Ballon d'Or », se présente dans son intégralité comme suit :

« L'habituelle effervescence autour du Ballon d'Or a déjà commencé, et les candidats ont commencé à réserver leur place. Comme vous le savez, Mbappé, Lamine et d'autres stars de premier plan lancent leurs messages, ou mobilisent leurs partisans, dans le but de décrocher un trophée qui récompense le talent individuel dans un sport par excellence collectif. C'est peut-être là que réside la première erreur, tandis que la deuxième consiste à ne pas évaluer les vrais mérites permettant de le remporter. »

« Par le passé, le sacre en Coupe du monde, comme ce fut le cas avec Cannavaro, suffisait à remporter le Ballon d'Or. Et si vous y ajoutiez la Ligue des champions, un exploit que très peu de joueurs sont parvenus à réaliser la même année, vos chances prenaient une tout autre dimension. Eh bien, en 2026, il y a un joueur qui a cumulé les deux plus grands titres de l'année, et pourtant son nom n'apparaît sur aucune liste de candidats. »

Fabián, sans rival

« Il est ici question de Fabián Ruiz. Le joueur passé par Séville a été un élément marquant du formidable orchestre du Paris Saint-Germain, qui a renoué avec le sacre en Ligue des champions. Et en Coupe du monde, comme vous le savez, il s'est imposé dans le onze de départ après avoir écarté une star comme Pedri de la formation, pour finir également par être un joueur décisif dans la conquête du deuxième titre. »

« Avec un peu de marketing et d'auto-promotion, le nom de Fabián aurait dû figurer parmi les candidats les plus favoris. Et ensuite, lorsqu'il sera confirmé qu'il n'a pas obtenu le Ballon d'Or, nous nous souviendrons de cette injustice, tout comme nous nous souvenons que ni Xavi ni Iniesta n'ont été sacrés du Ballon d'Or en 2010. »



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