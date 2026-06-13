Le quotidien espagnol Marca pointe les principales faiblesses de la sélection marocaine à la veille de son entrée en lice face au Brésil, un match qui lancera le parcours des « Lions de l’Atlas » dans la Coupe du monde 2026. Selon le média ibérique, le principal défi des Marocains réside dans le récent changement d’encadrement technique.

Le journal reconnaît toutefois que les Lions de l’Atlas abordent la compétition avec confiance, portés par leurs récents résultats probants, une défense solide et des performances régulières qui en font l’une des sélections africaines les plus convaincantes de ces dernières années.

Malgré ces indicateurs favorables, le départ de Walid Regragui et l’arrivée de Mohamed Wahbi peu avant le coup d’envoi suscitent des interrogations, notamment en raison du manque d’expérience internationale du nouveau technicien par rapport à son prédécesseur, auteur d’un parcours remarqué au Mondial 2022.

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Si Wahbi a brillé avec les jeunes, notamment en conduisant le Maroc vers le titre mondial U20 en 2025, le grand rendez-vous des A impose une pression et une intensité tout autres.

Le rapport souligne toutefois que le Maroc a conservé son identité tactique, fondée sur une organisation défensive solide, un pressing intense et des transitions rapides, le tout articulé autour d’un 4-2-3-1 libérant les initiatives offensives.

Côté atouts, Marca salue également les statistiques impressionnantes du Maroc lors des qualifications : seul pays africain à avoir remporté ses huit matchs, il a inscrit 22 buts et en a concédé seulement deux, grâce à une défense solide et à une attaque portée par l’avant-centre Ayoub El Kaabi.

Le journal consacre enfin un focus à Achraf Hakimi, présenté comme le « pilier de l’équipe » et l’un de ses principaux moteurs, en raison de son impact tant en phase défensive qu’offensive et de son expérience des grandes compétitions, qui en font l’un des joueurs les plus attendus de cette Coupe du monde.

Les « Lions de l’Atlas » débuteront leur parcours par un choc face au Brésil, un premier test qui dira si le groupe peut faire taire les sceptiques et concrétiser ses ambitions sur le terrain.