Un journal catalan écarte Hamza Abdelkarim des plans du Barça

Un journal catalan a écarté l'Égyptien Hamza Abdelkarim, attaquant du Barça, des plans de l'entraîneur allemand Hansi Flick pour la saison prochaine.

Abdelkarim a rejoint les rangs du FC Barcelone lors du mercato estival en cours, en provenance d'Al Ahly, après un prêt réussi avec l'équipe réserve qui s'est étalé sur toute la seconde moitié de la saison dernière.

Malgré son voyage parmi les 30 joueurs retenus pour disputer le stage de préparation du Barça en Angleterre, en vue des échéances de la nouvelle saison, le journal catalan « Mundo Deportivo » l'a écarté des solutions dont dispose l'équipe en attaque.

Alors qu'il est question de la volonté du Barça de recruter le Français Éli Junior Kroupi de Bournemouth comme nouvel attaquant, en cas d'échec du transfert de l'Argentin Julián Álvarez de l'Atlético de Madrid, le journal a révélé certaines options sur lesquelles Flick pourrait s'appuyer.

« Mundo Deportivo » a indiqué que l'entraîneur allemand pourrait compter sur son compatriote Karim Adeyemi, la nouvelle recrue en provenance du Borussia Dortmund, comme attaquant de pointe, ou sur l'Espagnol Ferran Torres, ou son compatriote Dani Olmo, ou même Lamine Yamal.

En revanche, le journal n'a pas inscrit le nom de Hamza Abdelkarim parmi les solutions envisageables à ce poste, malgré les prestations remarquables qu'il a livrées avec l'équipe réserve lors de la seconde moitié de la saison dernière, et qui l'ont conduit à disputer la Coupe du monde 2026.

« Mundo Deportivo » a précisé, citant le journal français « L'Équipe », que Bournemouth avait déjà refusé deux offres du Barça pour le transfert de Kroupi, toutes deux d'un montant inférieur à 100 millions d'euros.

Álvarez reste le premier choix du club catalan au poste d'attaquant, pour compenser le départ du Polonais Robert Lewandowski, mais l'Atlético de Madrid a affirmé qu'il ne souhaitait pas se séparer de son joueur argentin durant le mercato estival en cours.