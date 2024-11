"Un joueur ordinaire", Rothen atomise Mbappé

Kylian Mbappé ne peut plus être considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde en raison de ses difficultés au Real, déclare Jérôme Rothen.

Mbappé a fait face à de nombreuses critiques tout au long de sa dernière saison au Paris Saint-Germain et les gros titres négatifs l'ont suivi au Real Madrid, où il n'a pas été à la hauteur du battage médiatique depuis son transfert gratuit cet été.

Le joueur de 25 ans a de nouveau déçu en ratant un penalty lors de la défaite 2-0 du Real Madrid contre Liverpool en Ligue des champions, beaucoup soulignant son langage corporel dans le tunnel des joueurs à la mi-temps alors que ses coéquipiers semblaient l'ignorer.

L'ancien ailier du PSG et de l'équipe de France Rothen craint que Mbappé ne soit pas en mesure de rebondir après sa mauvaise passe actuelle, qui, selon lui, remonte à la défaite en finale de la Coupe du monde 2022 contre l'Argentine.

"Depuis la finale de la Coupe du monde au Qatar, c'est la décadence. Pas en termes de stats, car il a toujours marqué beaucoup de buts. Au PSG, il a tenu grâce à ce ratio, mais on ne peut pas dire qu'il ait brillé en Ligue des champions sur les quatre derniers mois", a déclaré Rothen sur RMC Sport.

"Ce qu'il a montré [contre Liverpool], dans un grand match... J'ai du mal à être indulgent. Il faut être exigeant avec un joueur comme ça, car il a mis la barre tellement haut que quand on le voit jouer comme ça. En fait, il est devenu un joueur ordinaire. C'est ça qui est le plus grave. Et ce n'est pas seulement les trois derniers mois et son arrivée au Real Madrid, c'est la dernière année et demie. Les équipes adverses ont-elles bien évalué les forces et les faiblesses de Mbappé ?"

Il a ajouté : "J'ai surtout l'impression qu'il est pris dans sa vie privée, dans l'appréhension de sa conscience professionnelle. Au PSG, quand il a renouvelé son contrat, très vite, ce n'était pas les mêmes attitudes sur son investissement au quotidien, sur son investissement dans les matchs, sur sa communication... Je pense que beaucoup de choses se sont évaporées et l'ont sorti de cette bulle des meilleurs joueurs du monde. Est-ce qu'il pourra retrouver ça ?"

Mbappé a inscrit neuf buts en 18 matches avec Madrid cette saison et il est sous pression pour améliorer ce bilan avant le match du week-end contre Getafe.