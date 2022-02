Un joueur italien rejoue 12 ans après

Francesco Flachi, qui a disputé plus de 100 matches dans l'élite du football italien entre 1993 et 2010, a retrouvé la compétition en cinquième division.

L'ancien attaquant de la Fiorentina et de la Sampdoria a fait son retour dans le football ce week-end à l'âge de 46 ans, soit une douzaine d'années après sa suspension pour usage de cocaïne. L’ex-buteur a été suspendu aussi longtemps à la suite d'une récidive alors qu'il jouait à Brescia en Serie B.

Désireux de mettre fin à sa carrière selon ses propres termes, Flachi a fait son retour dans le club de cinquième division Signa 1914, près de sa ville natale de Florence, après s'être entraîné avec le club au cours des cinq derniers mois.

Flachi a joué 30 minutes lors du match nul 2-2 de Signa contre Prato 2000, et l'ancien international junior italien a déclaré après coup qu'il était ravi de revenir.

L'article continue ci-dessous

Flachi a décidé de sa sortie

"Ce jour annule 12 ans de suspension C'est ma renaissance", a déclaré Flachi à la Gazzetta dello Sport. "C'est la preuve que je me suis aussi reconstruit. Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Au début, j'ai eu des vertiges, je n'ai pas dormi pendant une semaine à cause de la tension. Maintenant, je suis tellement heureux, je veux remercier tous ceux qui m'ont permis de me sentir comme j'étais avant : un joueur de football. "

Avant sa suspension, Flachi s'était fait un nom à la Fiorentina et à la Sampdoria, aidant les deux clubs à sortir de la Serie B pendant ses séjours respectifs, et remportant la Coupe d'Italie en 1996 avec le premier en tant que jeune joueur.

Mais c'est sans doute son record de 110 buts avec la Sampdoria qui reste le plus mémorable. Seuls Gianluca Vialli (141) et Roberto Mancini (171) ont marqué plus de buts pour les Blucerchiati dans l’histoire de ce club.