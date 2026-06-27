« Un joueur inattendu »… Chelsea conclut le premier transfert de l'ère Alonso

Avant même l’arrivée officielle de Xabi Alonso sur le banc, prévue le 1er juillet, Chelsea a bouclé son premier transfert estival : le milieu de terrain suisse Granit Xhaka s’est engagé verbalement avec les Blues et quittera Sunderland pour Londres. Cette opération lance la reconstruction de l’effectif après une saison décevante sur les plans national et européen.

Selon la chaîne « Sky Allemagne », les Blues ont trouvé un accord sur les conditions personnelles avec l’international suisse, auteur de 149 sélections, tandis que des discussions sont en cours avec Sunderland pour finaliser le transfert, le joueur étant sous contrat jusqu’en 2028.

Cette opération répond à une demande expresse de Xabi Alonso, officialisé à la mi-mai par Chelsea peu après son départ du Real Madrid, Le technicien espagnol souhaite en effet reformer le duo qu’il a dirigé à Leverkusen, où le milieu de terrain a été l’un des piliers du doublé Bundesliga-Coupe d’Allemagne en 2023-2024.

Fort de son expérience en Premier League, aussi bien à Arsenal qu’à Sunderland – club qu’il a conduit à une qualification historique pour la Ligue Europa –, le milieu de terrain apporte une assurance bienvenue à un Chelsea en quête de stabilité et de leadership dans l’entrejeu.

Sur le marché des transferts, Chelsea a déjà laissé partir Marc Cucurella vers le Real Madrid et pourrait céder Enzo Fernández au club madrilène, tandis que l’arrivée de Valentin Barco, en provenance de Strasbourg, s’inscrit dans le même projet de reconstruction ambitieux.

Le principal défi pour la direction des Blues reste de convaincre Sunderland de céder son capitaine, actuellement concentré sur la Coupe du monde 2026 avec la Suisse, tandis que Chelsea, sous l’égide d’Alonso, vise un retour rapide dans la course au titre en Premier League.