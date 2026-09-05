Marc Bartra, défenseur du Real Betis, a réagi aux déclarations de José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, après la victoire du club andalou sur le club merengue sur le score de un but à zéro, hier vendredi soir en Liga, affirmant que le technicien portugais tente parfois de détourner l'attention de certaines choses à travers ses déclarations.

Mourinho avait critiqué la méthode défensive du Betis après la rencontre, estimant que le club vert et blanc avait joué pour le nul avant de parvenir à décrocher la victoire.

Interrogé sur ces déclarations, Bartra a déclaré au célèbre programme espagnol « El Chiringuito » : « J'ai vu son documentaire, et je trouve que parfois, il aime détourner l'attention en parlant d'autres choses. »

Le défenseur du Betis a ajouté, selon les propos rapportés par le site Tribuna : « C'est un entraîneur formidable, mais je préfère parler du Betis et de notre victoire. »

L'ancien joueur du Barcelone a reconnu la force de la prestation du Real Madrid durant la rencontre, tout en insistant en même temps sur le fait que son équipe méritait d'être saluée après avoir décroché la victoire et empoché les trois points.

Il a précisé : « Le Real Madrid a livré un match formidable, mais le Betis l'a fait aussi. Nous avons montré notre caractère et nous sommes parvenus à décrocher la victoire. »

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Le défenseur espagnol a également souligné l'importance pour son équipe de maintenir le même niveau d'intensité et de concentration tout au long des matchs, en particulier durant les périodes où elle est contrainte de défendre sans le ballon.

Le Real Betis a décroché sa victoire sur le Real Madrid grâce à un but unique, dans un match qui a vu Kylian Mbappé manquer un penalty dans les dernières minutes après la brillante prestation du gardien Álvaro Valles, qui a préservé l'avance du club andalou jusqu'au coup de sifflet final.

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