Un joueur du PSV semble devoir renoncer à son transfert : « Ce n'est pas facile à réaliser »

Il est fort probable que Nick Olij demeure l’un des gardiens du PSV la saison prochaine. Le portier de trente ans a indiqué la semaine dernière ne pas avoir encore fixé son choix quant à son avenir, mais l’Eindhovens Dagblad affirme ce jeudi qu’un départ cet été « s’annonce difficile à concrétiser ».

Recruté l’été dernier au Sparta Rotterdam contre trois millions d’euros, le gardien n’a pas encore disputé le moindre match avec l’équipe première.

Interrogé par ESPN, il reconnaissait récemment : « Je ne sais pas encore. Je n’ai pas pris de décision. »

« Plusieurs parties doivent s’accorder, je souhaite simplement bien terminer ces quatre dernières semaines en restant en forme. Nous verrons cet été comment les choses évoluent. »

Selon le quotidien, un départ est peu probable, car le club brabançon réclamera plusieurs millions d’euros pour le laisser partir.

Reste à savoir si des clubs seront prêts à débourser une telle somme après une saison quasi blanche. S’y ajoute un salaire hors de portée des formations néerlandaises hors du traditionnel trio de tête.

Dans ces conditions, l’Eindhovens Dagblad estime qu’il n’est « certainement pas inconcevable » qu’Olij reste une saison supplémentaire au PSV. Par ailleurs, Peter Bosz a annoncé cette semaine en conférence de presse que le gardien fêtera enfin sa première apparition avec le champion national jeudi soir, à domicile contre le PEC Zwolle.

« Il fait partie des rares joueurs qui, avant chaque match, prennent la parole pour motiver tout le groupe », a expliqué Bosz. « Il pourrait se contenter de se concentrer sur lui-même, mais il ne l’a pas fait. C’est pourquoi je lui souhaite sincèrement de faire ses débuts. »