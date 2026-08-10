Un joueur de NEC regrette l’arrivée de Dusan Tadic : « C’était une déception »

Kaj Sierhuis ne cache pas sa frustration quant à son rôle de remplaçant au NEC, comme l’a confié l’attaquant à De Gelderlander après la rencontre entre le NEC et Telstar (1-2).

Sierhuis est arrivé libre dès le début de l’été en provenance de Fortuna Sittard, où il a inscrit treize buts la saison dernière et délivré deux passes décisives.

Le NEC avait ainsi réussi à devancer notamment le FC Utrecht, qui était lui aussi très intéressé par l’ancien attaquant de l’Ajax, d’Heracles, du FC Groningue et du Stade de Reims.

Pourtant, l’appétit des Nijmégois ne s’est pas arrêté là et, la semaine dernière, le club a soudainement recruté Dusan Tadic, lui aussi libre, ce qui a fait reculer Sierhuis d’un rang dans la hiérarchie.

Le NEC dispose désormais de quatre attaquants avec Tadic, Bryan Linssen, Sierhuis et Koki Ogawa. Ogawa est encore blessé, Linssen a démarré contre l’Olympiakos et Tadic contre Telstar. Sierhuis a dû commencer deux fois sur le banc et n’est entré en jeu que face à Telstar, contre qui il a immédiatement marqué.

« Tadic est un joueur fantastique et nous avons une bonne relation, mais il a été préféré deux fois. Alors je me dis : j’aurais aussi pu être là », a rapporté De Gelderlander en reprenant les propos de Sierhuis.

« Dusan et Bryan peuvent jouer à plusieurs postes », poursuit-il. « Tout dépend simplement du profil que l’entraîneur recherche pour un match donné. Je ne vais pas parler de premier, deuxième ou troisième attaquant. Je fais de mon mieux et, quand les occasions se présentent, je dois les saisir. »

Sierhuis poursuit : « Ça a été une déception de ne pas avoir pu entrer en jeu contre l’Olympiakos. La saison ne fait que commencer. Je sais qu’il faut être patient, mais un tour préliminaire de Ligue des champions à Athènes, on a envie de le jouer. »