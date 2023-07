Un joueur de Liverpool conscient de la difficulté pour concurrencer Manchester City

Le défenseur de Liverpool sait à quel point il est compliqué de battre les Cityzens en championnat.

La prochaine saison de Premier League verra-t-elle Manchester City triompher de nouveau ? L'équipe dirigée par Pep Guardiola a remporté le championnat anglais cinq fois sur les six dernières éditions et a une nouvelle fois semblé intouchable malgré la très belle saison d'Arsenal, qui s'est écroulé en fin de championnat. Interrogé par Sky Sports, Trent Alexander-Arnold a évoqué la possibilité pour Liverpool de concurrencer les SKyblues pour le titre de champion d'Angleterre.

Liverpool veut faire mieux

Le joueur de 24 ans a notamment parlé de la difficulté que ce challenge représente, il est bien placé pour en parler puisque le seul titre qui a échappé à City sur les six dernières années a été remporté par es Reds, qui avait dû inscrire 99 points pour finir sacré champion au terme d'une saison exceptionnelle. Mais depuis le titre en 2020, les joueurs de Jürgen Klopp sont un peu plus dans le dur, surtout la saison dernière terminée à la 5è place en Premier League. C'est pourquoi le défenseur latéral espère dans un premier temps que son équipe retrouvera le top 4 la saison prochaine. "Je pense qu'en tant que club, c'est nécessaire. Vous savez, nous respectons chaque compétition dans laquelle nous jouons, mais si on nous avait demandé si on voulait finir 5è l'an dernier (synonyme de qualification en Ligue Europa, ndlr), nous aurions tous répondu non", a expliqué l'international anglais.

Concernant le titre, "TAA" en fut l'un des principaux artisans (13 passes décisives en Premier League), il sait donc à quel point il faut être à un niveau exceptionnel pour devancer le club mancunien. "Nous savons comment remporter le championnat, comment challenger City et être au coude à coude avec eux, il faut être proche de la perfection tout au long de la saison, nous avons donc la tête à cela". Liverpool se montre ambitieux pour la saison prochaine avec les arrivées d'Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai, et espère briller en championnat.