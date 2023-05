Un joueur de Ligue 1 signe un contrat unique au monde

En Ligue 1, on fait toujours place à la nouveauté. Nouvelle preuve avec le contrat d'un joueur du championnat et sa clause unique au monde.

En signant un nouveau contrat avec le Stade de Reims le liant au club jusqu'en 2026, Marshall Munetsi ne s'est pas seulement engagé à parcourir la Champagne pour quelques saisons encore, il est entré dans l'histoire. Dans son nouveau bail signé avec le club français, l'international zimbabwéen a en effet fait inclure une clause tout simplement unique au monde. Une exception que l'on espère devenir la norme pour tout autre joueur dans le même cas.

Une clause unique au monde, une cause universelle

Débarqué en France en 2019 en provenance des Orlando Pirates d'Afrique du Sud, Marshall Munetsi est la preuve par l'exemple qu'il est possible de réaliser de très beaux coups à bas coût. Arrivé libre, le Zimbabwéen de 26 ans a disputé 97 rencontres de Ligue 1 lors desquelles il a brillé en plus d'inscrire 12 buts et délivrer 7 assists. Pas mal pour un milieu à vocation défensive.

Alors que son contrat arrivait bientôt à terme en Champagne, toutes les parties se sont réunies autour de la table pour prolonger l'association. Et le joueur en a profité pour y faire inscrire une clause unique au monde autour d'une cause qui lui tient particulièrement à coeur : pour chaque kilomètre parcouru sur le terrain par le médian défensif, le Stade de Reims reversera 100€ à son association visant à améliorer l'accès à l'éducation (via le paiement des frais de scolarité à des enfants qui ne peuvent pas se le permettre) au Zimbabwe. Un beau geste que l'on espère voir se reproduire.