Un joueur de l'équipe d'Angleterre livre une interview sans concession sur son sélectionneur, Thomas Tuchel

Après la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Argentine, le défenseur Marc Guehi a vivement critiqué son sélectionneur Thomas Tuchel, notamment sa gestion des remplacements.

Mercredi soir, l’Angleterre menait 1-0 grâce à un but d’Anthony Gordon et semblait se diriger vers sa première finale de Coupe du monde depuis 1966, jusqu’à ce qu’Enzo Fernández égalise dans les dernières minutes.

L’Argentine a alors choisi de ne pas reculer et de tout donner pour l’emporter. Sur un centre de Lionel Messi, Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire d’une tête au bout du temps additionnel.

Guehi, qui a disputé l’intégralité des quatre-vingt-dix minutes dans les rangs anglais, a vivement critiqué la politique de remplacements de Tuchel. Le sélectionneur des Three Lions a en effet procédé à des remplacements plutôt défensifs.

Dès l’ouverture du score d’Anthony Gordon, Tuchel a immédiatement sorti son buteur pour faire entrer le défenseur Ezri Konsa.

Pour Guehi, défenseur de Manchester City, ce choix est incompréhensible : « Nous aurions dû continuer à pousser. J’ai eu l’impression que nous sommes tombés dans une mentalité défensive immédiatement après le but. »

« C’est vraiment très décevant en ce moment, je n’ai rien d’autre à dire pour l’instant », a ensuite déclaré Guehi à la BBC, avant de ravaler ses paroles.