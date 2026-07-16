Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Thomas TuchelGetty Images
Bart DHanis

Traduit par

Un joueur de l'équipe d'Angleterre livre une interview sans concession sur son sélectionneur, Thomas Tuchel

Angleterre

Après la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Argentine, le défenseur Marc Guehi a vivement critiqué son sélectionneur Thomas Tuchel, notamment sa gestion des remplacements.

Mercredi soir, l’Angleterre menait 1-0 grâce à un but d’Anthony Gordon et semblait se diriger vers sa première finale de Coupe du monde depuis 1966, jusqu’à ce qu’Enzo Fernández égalise dans les dernières minutes.

L’Argentine a alors choisi de ne pas reculer et de tout donner pour l’emporter. Sur un centre de Lionel Messi, Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire d’une tête au bout du temps additionnel.

Guehi, qui a disputé l’intégralité des quatre-vingt-dix minutes dans les rangs anglais, a vivement critiqué la politique de remplacements de Tuchel. Le sélectionneur des Three Lions a en effet procédé à des remplacements plutôt défensifs.

Dès l’ouverture du score d’Anthony Gordon, Tuchel a immédiatement sorti son buteur pour faire entrer le défenseur Ezri Konsa.

Coupe du monde
France crest
France
FRA
Angleterre crest
Angleterre
ANG

Pour Guehi, défenseur de Manchester City, ce choix est incompréhensible : « Nous aurions dû continuer à pousser. J’ai eu l’impression que nous sommes tombés dans une mentalité défensive immédiatement après le but. »

« C’est vraiment très décevant en ce moment, je n’ai rien d’autre à dire pour l’instant », a ensuite déclaré Guehi à la BBC, avant de ravaler ses paroles.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google