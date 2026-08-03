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Chelsea v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

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Un joueur de Chelsea aux portes de Côme

Mercato
Chelsea
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T. Chalobah
Angleterre
Italie

Un transfert en vue de la Ligue des champions

Le défenseur anglais de Chelsea, Trevoh Chalobah, est proche de rejoindre le club italien de Côme lors de ce mercato estival.

Côme cherche à renforcer son effectif avec plusieurs recrues, d'autant plus que le club participe à la Ligue des champions pour la première fois de son histoire lors de la nouvelle saison.

De son côté, le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a affirmé que Côme est parvenu à un accord verbal pour recruter Trevoh Chalobah en provenance de Chelsea.

Il a ajouté, via son compte officiel sur « X » : « Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 30 millions d'euros de frais fixes, auxquels s'ajoutent 6 millions d'euros de bonus, avec un pourcentage cédé sur une future revente du joueur. »

Il a précisé que Chalobah souhaite rejoindre l'Italie et qu'il est prêt à disputer la Ligue des champions.

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Rappelons que Chelsea sera absent de toute compétition européenne lors de la nouvelle saison, après avoir terminé à la dixième place du classement de la Premier League.




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