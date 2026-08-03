Le défenseur anglais de Chelsea, Trevoh Chalobah, est proche de rejoindre le club italien de Côme lors de ce mercato estival.

Côme cherche à renforcer son effectif avec plusieurs recrues, d'autant plus que le club participe à la Ligue des champions pour la première fois de son histoire lors de la nouvelle saison.

De son côté, le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a affirmé que Côme est parvenu à un accord verbal pour recruter Trevoh Chalobah en provenance de Chelsea.

Il a ajouté, via son compte officiel sur « X » : « Un accord a été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 30 millions d'euros de frais fixes, auxquels s'ajoutent 6 millions d'euros de bonus, avec un pourcentage cédé sur une future revente du joueur. »

Il a précisé que Chalobah souhaite rejoindre l'Italie et qu'il est prêt à disputer la Ligue des champions.

Rappelons que Chelsea sera absent de toute compétition européenne lors de la nouvelle saison, après avoir terminé à la dixième place du classement de la Premier League.











