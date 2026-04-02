Un joueur de Al-Nasr : Mitrović était une véritable bête sans pitié

Le Brésilien Pinto Matheus, gardien de but d'Al-Nassr, a tenu des propos fracassants à propos du Serbe Aleksandar Mitrović, l'actuel attaquant du club qatari Al-Rayyan et ancien joueur d'Al-Hilal, le qualifiant de « monstre impitoyable ».

Al-Hilal avait recruté Mitrović durant l'été 2023, avant qu'il ne quitte le club deux ans plus tard, en raison d'une blessure au muscle ischio-jambier.

« À mon arrivée, je me suis retrouvé face à une concurrence féroce et à des joueurs de très haut niveau. À Al-Ittihad, il y avait Karim Benzema et N'Golo Kanté, qui a ensuite rejoint la Turquie », a déclaré Pinto lors d'une interview accordée à la chaîne brésilienne « X Sports ».

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Il a ajouté : « Au Hilal, il y avait Aleksandar Mitrović, ce joueur qui était redoutable dans la surface de réparation, notamment grâce à ses capacités exceptionnelles sur les ballons de la tête, où il ressemblait à une bête impossible à arrêter. »

Quant à la différence de culture entre l’Arabie saoudite et les autres pays, Pinto a déclaré : « C’est sans aucun doute différent, il y a une culture différente et un pays totalement différent du Brésil, mais quand il s’agit de football, la passion est présente partout. »

Il a poursuivi : « La différence réside peut-être uniquement dans la manière d’encourager les joueurs : nous sommes en Amérique du Sud et eux dans le monde arabe, mais au final, la passion reste la même, elle vient du cœur, car tout le monde aime sincèrement le football. »

Il a ensuite évoqué son rêve de participer à la Coupe du monde avec le Brésil, en déclarant : « Je considère que représenter l’équipe nationale est une grande responsabilité, et chaque joueur rêve de ce moment ; il doit donc être prêt à l’assumer avec le plus grand sérieux. »

Il a conclu : « Quant à moi, je vais continuer à travailler de toutes mes forces pour atteindre cet objectif. Cela ne diffère pas beaucoup de ce que je fais habituellement, car je veille à m'appliquer et à consacrer tous mes efforts à progresser et à atteindre ce niveau. »



