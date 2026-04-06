Un joueur clé de l'Ajax a refusé de serrer la main de Zerrouki : « C'est un petit bonhomme difficile »

Mika Godts a refusé de serrer la main de Ramiz Zerrouki à l'issue du match entre l'Ajax et le FC Twente samedi dernier, a déclaré Leon ten Voorde, observateur du FC Twente, dans le podcast « De Ballen Verstand » de Tubantia.

Samedi soir, à son stade Johan Cruijff ArenA, l'Ajax s'est rapidement retrouvé mené 0-1. Mats Rots a pu traverser tout le terrain, après quoi Zerrouki a placé le ballon derrière Maarten Paes.

L'Ajax a réagi par l'intermédiaire de Wout Weghorst, qui a conclu une belle attaque, mais a finalement perdu le match. Sam Lammers a fait une tête vers Bart van Rooij, qui s'est retrouvé seul face au gardien et a ensuite conclu avec brio.

En deuxième mi-temps, Godts a commis une faute sur Zerrouki, ce qui n’a pas plu au milieu de terrain algérien. « Il y a eu une altercation sur le terrain », commence Ten Voorde.

« En général, les joueurs se réconcilient après le match : on passe l'éponge. Mais pas cette fois-ci. Godts a refusé. C'est un petit bonhomme difficile. Un garçon bizarre, mais il sait très bien jouer au foot », conclut-il.

Samedi soir, Godts a délivré la passe décisive sur le but de Weghorst, portant son total à dix cette saison. En outre, il a lui-même trouvé le chemin des filets à quatorze reprises.