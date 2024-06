Un international français proposé au Barça

Le FC Barcelone s’est vu proposer les services d’un international tricolore, qui se trouve en disgrâce dans son club.

Jules Koundé est actuellement le seul français de l’effectif du FC Barcelone. Pour la saison à venir, il aurait pu y en avoir un deuxième mais la direction blaugrana s’est opposée au recrutement de l’élément en question. Il s’agit de Tanugy Ndombélé.

L’ancien lyonnais appartient toujours à Tottenham mais le club londonien est d’accord pour le laisser partir gratuitement. Les Spurs chercheraient à se délester d’un salaire conséquent et c’est pourquoi ils n’exigent aucune indemnité de transfert en retour.

Flick a d’autres plans pour son Barça

Les agents de l’international français (7 sélections) ont donc contacté le board blaugrana. Celui-ci leur a exprimé une fin de non-recevoir. Avec leur nouvel entraineur Hansi Flick, les vice-champions d’Espagne ont tout simplement « d’autres priorités » pour renforcer leur milieu de terrain. La solution Ndombélé ne les emballe pas du tout, et cela peut se comprendre au vu de la trajectoire qu’a empruntée la carrière de ce dernier.

Lors de la campagne écoulée, Ndombélé a évolué au Galatasaray. Mais, il n’y était pas un titulaire indiscutable. Loin s’en faut. Sa participation au titre de champion acquis était limitée, avec un total de 19 matches joués seulement. Avant cela, il avait aussi connu des prêts à Lyon et à Naples et ce n’était pas plus fructueux. Alors qu’il n’est âgé que de 27 ans, ses meilleures années semblent être derrière lui.