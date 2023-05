Un international espoir français en route vers Arsenal?

Dans sa volonté de se renforcer en défense centrale, Arsenal aurait ciblé un international espoir français en vue du mercato à venir. Explications.

Si le milieu de terrain est la zone la plus prioritaire en termes de mercato pour Arsenal tant les Gunners ont souffert de leur trop étroite profondeur de banc au coeur du jeu, c'est un autre secteur qui inquiète désormais le staff et la direction. Auteurs d'une excellente saison, William Saliba et Takehira Tomiyasu ont en effet été stoppés par les blessures et l'assise défensive si solide de l'équipe a quelque peu volé en éclats ces dernières semaines, marquant un recul certain des performances des hommes Mikel Arteta. Pour pallier à ce problème, le club aurait ciblé un international espoir français, qui performe déjà au plus haut niveau, pour venir renforcer ses rangs.

Simakan, international espoir français, vers Arsenal?

Selon The Guardian, Arsenal aurait en effet trouvé sa perle rare et manifesterait un « fort intérêt » pour Mohamed Simakan, international espoir français de 23 ans et actif au RB Leipzig depuis 2021. Sous contrat avec les Rotten Bullen jusqu'en 2027, le défenseur central intéresse Arsenal depuis quelques temps déjà et le club londonien a déjà envoyé plusieurs scouts superviser ses prestations. Il remplirait, selon les rapports, parfaitement les critères demandés par Mikel Arteta et son staff.

Il faut que le secteur défensif s'annonce comme un chantier particulièrement important cet été à l'Emirates Stadium. Outre une profondeur de banc à gonfler après les nombreux problèmes rencontrés cette saison, c'est une véritable valse de défenseurs qui s'apprête à défiler dans le nord de Londres puisque Kieran Tierney, Nuno Tavares, Cédric Soares, Pablo Mari, Ainsley Maitland-Niles et Auston Trusty pourraient tous quitter le navire. Une majorité de latéraux donc, en plus d'un poste de défenseur central à pourvoir.

Cela tombe bien, Mohamed Simakan est tout cela à la fois. Formé en tant que central droit, il est également très à l'aise au poste de latéral droit et peut même dépanner comme milieu défensif. Depuis ses débuts en professionnel, le Français a pu mettre en pratique sa polyvalence puisqu'il a disputé 78 rencontres en défense centrale et 31 matchs comme arrière droit. Il a également connu le niveau européen puisqu'il a joué en Ligue des Champions (11 rencontres) et Europa League (8 rencontres). Une sacrée expérience en plus d'un profil idéal.