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Un international espagnol, auteur d’une performance « héroïque », pourrait quitter la Coupe du monde

Espagne
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Y. Pino
Coupe du monde

Selon la presse espagnole, Yéremy Pino pourrait manquer la suite de la Coupe du monde. L’ailier de 23 ans, qui évolue à Crystal Palace, s’est fracturé la clavicule lors de la victoire 1-0 contre l’Uruguay.

Entré en jeu samedi avec l’Espagne, il a terminé la dernière rencontre de groupe sur une blessure.

L’attaquant a percuté violemment Rodrigo Bentancur et s’est blessé à l’épaule.

À sa sortie du stade, l’attaquant a été aperçu avec une écharpe, signe probable d’une blessure à la clavicule.

Plusieurs médias réputés estiment qu’il manquera le reste de la Coupe du monde. Le sélectionneur Luis de la Fuente n’a pas encore pu le confirmer en conférence de presse.

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« Il passera des examens demain. Il a fait de gros efforts pour tenir jusqu’à la fin du match, c’était héroïque. Je lui en suis reconnaissant, et encore plus à ses coéquipiers », a déclaré De la Fuente.

Nico Williams a également ressenti une gêne à l’aine, mais son cas semble moins préoccupant. « Il ressent quelques désagréments. Il peut s’agir d’une surcharge ou de fatigue. Mais c’est surtout pour Yeremy que nous nous inquiétons. »

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