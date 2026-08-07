Un international anglais (30 ans) inculpé pour agression dans une boîte de nuit

Ivan Toney a été inculpé pour coups et blessures ayant entraîné des lésions corporelles. C’est ce que rapporte The Telegraph. L’attaquant, international anglais à dix reprises, se serait mal comporté en décembre dans une boîte de nuit à Londres.

Toney (30 ans) aurait asséné un coup de tête dans la nuit du 5 au 6 décembre dans la boîte de nuit en question, dans le quartier de Soho. Il avait alors été immédiatement arrêté, soupçonné de deux faits de coups et blessures et d’un trouble à l’ordre public.

Dans un communiqué de police concernant l’incident, on peut lire : « La police a été appelée samedi 6 décembre à 00 h 47 à Wardour Street, W1. La victime a été transportée à l’hôpital ; les blessures ne seraient pas mortelles et ne devraient pas avoir de conséquences permanentes. »

Finalement, Toney a de nouveau été remis en liberté sous caution. Il a donc désormais été officiellement inculpé, à la suite d’une enquête de la Metropolitan Police. Il devra comparaître devant le tribunal le 24 septembre.

« Ivan reconnaît avoir été inculpé et, bien qu’il en ait naturellement été choqué, il se réjouit d’avoir l’occasion de laver son nom devant le juge », a déclaré un porte-parole de l’attaquant.

Toney évolue depuis 2024 à Al-Ahli, en Arabie saoudite, qui l’a recruté en 2024 en provenance de Brentford. En 2022, il avait encore été suspendu huit mois pour avoir enfreint pas moins de 232 fois les règles de la FA sur les paris.

Il faisait également partie cet été de la sélection anglaise pour la Coupe du monde. Lors de la demi-finale contre l’Argentine, Toney est entré en jeu peu avant la fin. Lors du match pour la troisième place, il était titulaire.