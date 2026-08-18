Malgré les dépenses considérables réalisées lors de la fenêtre des transferts estivale, Arsenal reste prêt à conclure de nouvelles opérations avant la fermeture du marché, mais le club a posé une condition stricte pour que cela se produise.

Richard Garlick, le directeur général du club d'Arsenal, a affirmé qu'il ne ferait aucun nouveau geste lors du mercato estival actuel, sauf s'il trouvait des éléments capables d'élever le niveau de l'équipe.

Le Mirror a rapporté les propos de Garlick à Sky Sports : « Nous voulons des joueurs qui font avancer Arsenal. Par le passé, nous cherchions parfois des joueurs pour compléter l'effectif ou faire passer l'équipe à un certain niveau, mais désormais nous rivalisons au plus haut niveau, et nous avons besoin de joueurs capables de changer la donne. »

Il a ajouté : « Si une opportunité appropriée se présente, nous chercherons à renforcer l'équipe à tous les postes. Le marché des transferts restera ouvert durant les deux prochaines semaines, et si nous trouvons des joueurs capables de faire progresser Arsenal, nous étudierons la possibilité de les recruter. »

Arsenal a dépensé environ 110 millions de livres sterling cet été, après avoir recruté Piero Hincapié à titre définitif, aux côtés de Christos Tzolis et Bruno Guimarães.

Garlick a expliqué que le seuil des attentes s'était élevé après le sacre d'Arsenal en Premier League et sa qualification pour la finale de la Ligue des champions, ce qui a conduit le club à cibler un groupe restreint de joueurs capables de faire une réelle différence.

Les propos de Garlick concordent avec la position de l'entraîneur Mikel Arteta, qui a affirmé qu'Arsenal recherchait les meilleurs joueurs capables de faire la différence dans les matchs décisifs.

Arteta a déclaré : « L'ambition du club et de ses propriétaires est de devenir le meilleur club du monde. Et pour y parvenir, nous avons besoin des meilleurs joueurs, car ce sont eux qui décident des matchs et font la différence dans les moments importants. »

Arsenal reste associé à plusieurs noms, notamment Julián Álvarez, la star de l'Atlético de Madrid que le Barça convoite également, ce qui rend l'opération plus difficile.

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