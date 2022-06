Un indice sur la future destination de Gabriel Jesus

Gabriel Jesus veut quitter Manchester City cet été, selon Fabrizio Romano, mais on s'attend à ce qu'il rejoigne un autre club de Premier League

Los Blancos ont pris contact avec le joueur il y a quelques semaines pour explorer la situation mais rien n'est avancé, croit-on savoir.

Le Real Madrid souhaite renforcer son avant-centre après avoir laissé filer Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et Jesus serait certainement une recrue intéressante.

Il n'a pas réussi à se faire une place de titulaire à City au cours de ses cinq saisons et demie et les opportunités seront encore plus rares en 2022/23 en raison de la décision du club de faire venir Erling Haaland et Julian Alvarez à la fin de la saison.

La Coupe du monde au Qatar approche à grands pas et Jesus devra se battre pour se faire une place dans l'équipe de Tite, sans parler de son statut de titulaire. L'équipe nationale brésilienne dispose d'une multitude d'options offensives, notamment Neymar Junior, Richarlison, Raphinha, Antony, Vinicius Junior et Rodrygo Goes. Jésus a besoin de minutes.