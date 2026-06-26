Un incident inacceptable… La star tunisienne provoque la colère de Koeman

Le match de la phase de groupes de la Coupe du monde, dans le groupe G, entre les Pays-Bas et la Tunisie, a été brièvement interrompu en raison d’un incident qualifié d’inacceptable, entraînant l’arrêt temporaire de la retransmission par la BBC.

Les Pays-Bas se sont imposés 3-1 face à la Tunisie, déjà éliminée du tournoi, et prennent ainsi la tête du groupe F avec sept points sur neuf possibles.

Les Néerlandais ont ouvert le score dès la troisième minute grâce à un csc d’Elias Skhiri, puis Brian Brobbey a doublé la mise quatre minutes plus tard, laissant présager une large victoire.

Mais les Aigles de Carthage ont réduit l’écart par Hazem Mustouri, auteur du deuxième but tunisien dans le tournoi (54^e).

Le nouveau joueur de Tottenham, Jan-Paul van Heek, a ensuite redonné deux buts d’écart à la sélection de Ronald Koeman, scellant ainsi la victoire (3-1).

Le match a été marqué par un incident rare avant le coup d’envoi de la deuxième mi-temps : seuls dix joueurs de la sélection tunisienne sont entrés sur le terrain pour le coup d’envoi, en l’absence de Sakheri, auteur d’un but contre son camp.

L’arbitre mexicaine Katia Itzel García, à sa première Coupe du monde, a immédiatement sifflé pour suspendre la procédure, constatant que l’équipe africaine n’était pas au complet.

Elle a alors dû préciser à plusieurs joueurs, manifestement désorientés, que Sakhi n’était pas encore entré sur la pelouse.

Moins de vingt secondes plus tard, le milieu de terrain déboulait enfin depuis le tunnel, sous les sifflets des supporters présents à Kansas City.

Steve Wilson, commentateur principal de la BBC pour la rencontre, a souligné la situation : « Le joueur tunisien, resté en retrait, tentait désespérément d’attirer l’attention de l’arbitre pour signaler qu’ils n’étaient que dix sur le terrain. En effet, ils n’ont toujours que dix joueurs sur la pelouse. Il leur manque un joueur. »

Son collègue Stephen Warnock a alors lancé, stupéfait : « Comment ? »

L’ancien défenseur de Liverpool et de l’équipe d’Angleterre a ajouté : « C’est incroyable. On sait que le temps passe vite et qu’il faut réagir plus rapidement. Ronald Koeman est furieux, et il a raison de l’être. Il se demande : comment une telle erreur est-elle possible ? C’est inacceptable. »