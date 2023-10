Un gros dur ? Qui est Yassine Cheuko, le garde du corps de Lionel Messi

L'entraîneur de l'Inter Miami, Tata Martino, a répondu aux spéculations concernant le garde du corps de Lionel Messi, Yassine Cheuko.

L'arrivée de Messi en MLS a permis à l'Inter Miami d'engager Yassine Cheuko comme garde du corps. Cheuko a déjà attiré l'attention après avoir taclé un envahisseur de terrain et lui avoir bloqué la tête. Les spéculations sur le passé de Cheuko vont bon train, certains fans sur les réseaux sociaux suggérant qu'il a été un Navy SEAL américain, mais Martino a mis les choses au clair lorsqu'il s'est entretenu avec The Athletic.

"La réalité est que tant de gens inventent des histoires qui finissent par causer des problèmes aux protagonistes impliqués. Il n'est jamais allé aux États-Unis. Il n'a pas participé à la guerre et n'a pas fait partie de l'armée américaine. Toutes les informations dont il a fait l'objet au cours des dernières semaines sont fausses", a-t-il déclaré. "Le fait que vous n'ayez pas l'air surpris me fait penser que vous le saviez déjà. Je pense donc qu'il est prudent de dire ceci. C'est un excellent homme qui travaille avec beaucoup de dévouement, toujours concentré. Et il fait partie intégrante de notre équipe".

Martino a également donné un conseil à ceux qui essaient d'en savoir plus sur Cheuko. "Il faut au moins confirmer les choses au lieu de répéter ce que dit un média", a-t-il ajouté. "Le monde entier a les yeux rivés sur l'Inter Miami parce qu'il n'a pas d'autre choix que d'en faire autant. Le monde entier regarde l'Inter Miami à cause de Leo. Et comme (Yassine travaille) en étroite collaboration avec Leo, ces rapports deviennent une énorme bombe fumigène qui est fausse et qui peut causer des problèmes à un homme qui est une très bonne personne.