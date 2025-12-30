Un grand retour prévu au Real Madrid

La chance sera de mise concernant les blessures, les Merengues ayant connu de nombreux problèmes de ce type depuis août.

Parmi les joueurs indisponibles, on compte notamment Eder Militao, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, qui ont passé ou passent encore de longues périodes à l'infirmerie, et Ferland Mendy fait également partie de cette liste. Le défenseur a eu du mal à rester en forme tout au long de l'année 2025 et espère donc une meilleure saison 2026.

Depuis sa déchirure aux ischio-jambiers lors de la finale de la Coupe du Roi en avril dernier, Mendy n'a disputé qu'un seul match (contre l'Olympiacos). Il a ensuite subi une autre blessure musculaire qui l'a contraint à l'inactivité pour le reste de l'année, mais selon le Diario AS, il sera de retour pour le match à domicile de ce week-end contre le Betis Séville.

Mendy figurait parmi les remplaçants pour le dernier match du Real Madrid en 2025 contre Séville, mais n'étant pas à 100 % de sa forme, il n'a pas été aligné. Il a bien travaillé pendant la trêve hivernale et l'objectif est qu'il soit au sommet de sa forme pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne la semaine prochaine face à l'Atlético Madrid en Arabie Saoudite.

Depuis son arrivée en provenance de Benfica, Alvaro Carreras s'est imposé comme le titulaire au poste d'arrière gauche au Real Madrid, mais Mendy a sa place dans l'effectif d'Alonso en tant que doublure. Fran Garcia a connu des difficultés cette saison et devrait être relégué au troisième rang dans la hiérarchie des gardiens, ce qui pourrait entraîner son transfert cet été.

On ignore encore si Mendy jouera contre le Betis ce week-end, mais il devrait au plus tard disputer la Supercoupe d'Espagne.