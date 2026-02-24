Un grand espoir a échappé à l'OM cet hiver

La direction sportive marseillaise a de quoi se mordre les doigts. Alors que le club cherche constamment à dénicher de jeunes talents à fort potentiel, il est passé totalement à côté de l'une des plus belles révélations du football français. Ce jeune milieu de terrain de 19 ans, récemment transféré pour la somme astronomique de 25 millions d'euros lors de ce mercato hivernal, aurait dû initialement poser ses valises sur la Canebière. Les démarches administratives pour un essai étaient même déjà lancées, mais l'opération n'a finalement jamais abouti.

Le jackpot Zabi pour Reims

Ce grand espoir n'est autre que Patrick Zabi. Selon le journaliste Romain Molina, l'Ivoirien était promis à l'OM avant de finalement rejoindre le Stade de Reims en janvier 2025 pour une somme dérisoire de 100 000 euros. Un an plus tard, après une première saison professionnelle étincelante en Champagne, le milieu de terrain a été cédé au Paris FC. Le club francilien, bien que relégué en Ligue 2, a réalisé un investissement majeur pour contrer la concurrence des écuries de Premier League et s'attacher ses services pour l'été 2026.

Ce transfert record souligne les lacunes potentielles du recrutement marseillais en matière de post-formation et d'intégration via l'équipe réserve. Si le temps de jeu du jeune prodige aurait sans doute été moins important dans le contexte bouillant du Vélodrome, la plus-value financière et sportive échappe totalement au club phocéen. Une erreur d'évaluation qui coûte cher, d'autant plus que l'équipe a toujours besoin de tels profils pour dynamiser son entrejeu.

Des choix hivernaux très discutables

Cette opportunité manquée résonne d'autant plus douloureusement que le recrutement hivernal marseillais frôle le fiasco. Pour l'instant, les éléments arrivés en janvier ne donnent que très peu de satisfaction sur le terrain, à l'image d'Ethan Nwaneri, Jurriën Timber ou Himad Abdelli qui peinent grandement à s'imposer. La situation est encore plus alarmante pour des joueurs comme Nnadi, qui ne jouent même pas. Face à ce constat d'échec, une question légitime se pose : la direction olympienne s'est-elle totalement trompée sur ses cibles ?