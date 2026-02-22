OM, la story inquiétante d'une recrue hivernale

L’Olympique de Marseille vit une période contrastée sur le plan sportif, mais la situation de certains jeunes recrutés cet hiver interroge également les supporters. Parmi eux, un milieu prometteur qui n’a toujours pas foulé la pelouse en Ligue 1 ni en coupes nationales depuis son arrivée. Les messages publiés sur ses réseaux sociaux ont immédiatement été interprétés par les fans comme un signe de frustration, laissant planer le doute sur son moral et son intégration dans l’effectif de l’OM.

Tochukwu Nnadi crie son ras-le-bol avec l’OM

Tochukwu Nnadi, arrivé en janvier pour renforcer le milieu olympien, n’a pour l’instant participé à aucune rencontre officielle. Le jeune joueur, considéré comme un investissement d’avenir par la direction, reste hors feuille de match depuis plusieurs semaines. Ce dimanche, une story postée sur Snapchat par le milieu nigérian a semé le doute : un personnage assis seul dans un décor vide, accompagné d’un texte évoquant l’attente et la lassitude.

D’après Foot Mercato, les supporters ont rapidement interprété ce visuel comme un message discret, possiblement adressé à son entourage sportif ou au club. Reste à savoir si ce message sera suivi d’une opportunité sur le terrain dans les prochaines semaines, alors que l’OM doit encore négocier un calendrier chargé entre Ligue 1 et Coupe de France.