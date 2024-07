Un grand d'Europe déroule le tapis rouge à un flop du PSG

Un joueur indésirable au Paris Saint-Germain attise les convoitises en Europe pour ce mercato estival.

Le Paris Saint-Germain n’en veut plus, mais ce joueur ne manque pas de prétendants sur le marché des transferts estival, qui a ouvert ses portes depuis le 10 juin dernier. Un géant club du vieux continent fonce sur un joueur du club francilien.

Paris se sépare de plusieurs cadres

Jusque-là, le Paris Saint-Germain n’a signé qu’un seul joueur. Le gardien de but russe, Matvey Safonov est le seul joueur qui a rejoint les rangs du club de la capitale française cet été. Les autres joueurs qui ont débarqué ne sont autres que ceux qui étaient partis en prêt. Nonobstant cela, le club francilien a libéré plusieurs profils importants.

Getty Images

Plusieurs grands noms très bien connus ont quitté le Parc des Princes cet été. Le départ qui a agité la presse sportive cet été est celui de Kylian Mbappé, qui a signé en faveur du Real Madrid pour les cinq prochaines années. Le joueur de 25 ans aura droit à une présentation galactique le 16 juillet prochain à Bernabéu. En plus du Bondynois, Keylor Navas, Alexandre Letellier ou encore Layvin Kurzawa sont partis gratuitement après la fin de leur contrat.

L'article continue ci-dessous

Layvin Kurzawa vers l’Italie ?

Après neuf ans au Parc des Princes, Layvin Kurzawa quitte enfin le Paris Saint-Germain. Venu au terme de son contrat, l’arrière gauche français n’a pas été reconduit par la direction francilienne, qui ne compte plus sur l’ancien de l’AS Monaco. Mais le défenseur pourrait rebondir en Serie A italienne cet été.

A en croire les informations rapportées par la Gazzetta dello Sports, l’Inter Milan et plus particulièrement son président Giuseppe Marotta garderaient un œil sur le Français de 31 ans. La grosse blessure de Tajon Buchanan a poussé les dirigeants intéristes à penser à Kurzawa. Gravement blessé à un tibia lors d’un entraînement du Canada en marge de la Copa America, Buchanan devrait manquer près de six mois de compétition.

Getty

Mais l’ancien du Paris Saint-Germain ne serait pas la première option pour les Nerazzurri, qui ne veulent pas mettre une grosse somme pour trouver un remplaçant au Canadien. Selon le média, l’Inter a fait de Marcos Alonso, qui est arrivé au terme de son contrat au Barça, sa priorité. Le profil e ce dernier respecterait toutes les caractéristiques appréciées par la direction des Nerazzurri. L’Espagnol serait fiable tant du point de vue défensif qu'offensif dans le 3-5-2 de Simone Inzaghi.