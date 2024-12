Un grand coach français moque Mbappé : "Il n'est bon que contre les faibles"

Un entraineur français a eu des mots peu tendres à l’encontre de Kylian Mbappé, dimanche.

Le Real Madrid affrontait Getafe dimanche à l’occasion de la 15e journée de Liga. Et le club madrilène a pu compter sur un but de Kylian Mbappé pour renouer avec la victoire dans ce petit derby de Madrid (2-0). Mais le Bondynois devra faire beaucoup plus que ça pour bénéficier des louanges de… Frédéric Antonetti.

Frédéric Antonetti titille Kylian Mbappé malgré son but

Quatre jours après la défaite contre Liverpool (2-0), le Real Madrid était de retour aux affaires domestiques, ce dimanche. Les hommes de Carlo Ancelotti avaient une énorme occasion de revenir à un point du Barça (1er, 34 pts) en cas de victoire. Une occasion que le Real (2e, 33 pts) n’a pas manqué de saisir grâce notamment à un but de Kylian Mbappé. Le Bondynois, après un début de match timide, s’est libéré au fil des minutes et a retrouvé le chemin des filets après une prestation décevante et un penalty manqué face aux Reds, mercredi dernier. Même s’il a été rattrapé par un manque d’efficacité en seconde mi-temps, Kylian Mbappé s’est montré sur son meilleur jour contre Getafe et a même fini homme du match. Cependant, rien de tout ça n’est surprenant pour Frédéric Antonetti qui estime que le capitaine des Bleus séduit uniquement face aux équipes moins fortes cette saison.

L'article continue ci-dessous

« Je ne suis pas surpris qu'il soit bon contre Getafe, c'est lors des grands matchs qu'il faut être bon. Contre Getafe, on voit ses qualités. Dans les grands matchs, on ne le voit pas performant. Pour avoir suivi longtemps Mbappé, pour moi depuis mars 2022 (et le match face au Real) il n'a jamais retrouvé son niveau. Moins d'efforts, d'investissement et d'intensité. Plus d'épisodes. Son procès...Deschamps ne lui a pas rendu non plus service en lui donnant le brassard, car il était alors au plus bas. Il faut que les joueurs se remettent en question, et pour cela il faut le titiller un peu », a déclaré l’ancien coach du FC Metz dans le Canal Football Club de Canal+, ce dimanche.