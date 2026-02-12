Un grand club anglais fonce sur Rudiger

Rüdiger aura l'occasion de faire ses preuves d'ici la fin de la saison. Les dirigeants du Real Madrid s'inquiètent de ses nombreuses blessures ces douze derniers mois, et s'il ne parvient pas à s'en remettre, il ne serait pas surprenant qu'on ne lui propose pas de nouveau contrat.

Si tel est le cas, Rüdiger ne manquera pas d'offres de la part des autres grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain et Chelsea suivent de près sa situation au Bernabéu, tandis que Tottenham Hotspur envisage déjà de le recruter en tant qu'agent libre, selon TEAMtalk (via ED).

Tottenham craint de perdre son défenseur vedette Cristian Romero, fortement pressenti pour un transfert cet été à l'Atlético Madrid ou à Barcelone, et voit en Rüdiger un remplaçant potentiel pour l'Argentin, d'autant plus qu'il pourrait être recruté gratuitement.

La saison a été extrêmement difficile pour Rüdiger, qui n'a disputé que neuf matchs toutes compétitions confondues depuis août. Le Real Madrid a raison de s'inquiéter de sa condition physique, et s'il ne parvient pas à se remettre des problèmes qui le handicapent depuis plusieurs mois, il serait inutile de le conserver, même si son expérience est précieuse.

Les prochains mois seront cruciaux pour Rüdiger, qui privilégierait un maintien au Real Madrid. Désormais rétabli, il pourrait bientôt retrouver sa place de titulaire sous les ordres d'Álvaro Arbeloa, qui pourrait faire appel à lui ce week-end face à une Real Sociedad en grande forme au Bernabéu.