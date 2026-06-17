« Un geste lâche »… Messi a-t-il échappé à l'expulsion après l'incident avec Issa Mandi ?

La chaîne espagnole « Archivo Far » a critiqué l’arbitrage de la rencontre Argentine-Algérie de la Coupe du monde 2026, après une action litigieuse impliquant Lionel Messi, le capitaine de l’Albiceleste.

L’attaquant argentin a réalisé un tacle appuyé sur le défenseur algérien Aïssa Mandi lors d’un duel musclé en première période, mercredi matin, lors de la première journée du groupe J. L’arbitre polonais Szymon Marciniak n’a toutefois pas sanctionné la star du FC Barcelone.

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Selon le site « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des performances arbitrales, cette non-intervention constitue une « grave erreur de la technologie vidéo ».

Selon le site, Lionel Messi a enfoncé son crampon dans le mollet de Mandi par derrière, provoquant une flexion excessive de sa jambe.

Selon elle, l’action méritait « un carton rouge direct, évident et incontestable ».

Elle conclut : « La salle de la technologie vidéo (VAR) a décidé de fermer les yeux sur l’incident et de ne pas intervenir pour le réexaminer, ce qui constitue un acte lâche. »