Beşiktaş est l'un des clubs les plus intéressés par le recrutement de Marc Casadó, le joueur du FC Barcelone, qui ne fait actuellement plus partie des plans de l'entraîneur Hansi Flick et cherche donc une nouvelle destination.

Selon le journal Sport, citant le site turc Sozcu, Beşiktaş souhaite recruter Marc Casadó sous forme de prêt avec option d'achat définitive.

Beşiktaş tente, dans les derniers instants, de recruter un milieu de terrain et a également inscrit dans ses plans Ilaix Moriba, joueur du Celta Vigo, et Richard Ríos, joueur de Benfica. Casadó reste toutefois la priorité pour renforcer l'entrejeu du club turc.

De son côté, le FC Barcelone préfère réaliser un gain financier avec la vente du joueur. À 22 ans, il a encore un long avenir devant lui, et le club pourrait être prêt à accepter une formule similaire à celle appliquée avec Héctor Fort, à savoir vendre 50 ou 60 % des droits du joueur tout en en conservant le contrôle.

Mais le parcours de Casadó, devenu international avec la première sélection espagnole, rend sa valeur supérieure à celle de Fort, qui a été vendu à la Real Sociedad pour 8,5 millions d'euros.

Casadó est lié au FC Barcelone par un contrat jusqu'en 2028, et bien qu'il se soit entraîné à l'écart du groupe pendant la majeure partie de l'été, il a voulu attendre que son agent Jorge Mendes lui trouve la meilleure offre possible, notamment sur le plan sportif.

Casadó ne considère pas qu'un transfert vers le championnat turc soit une option évidente pour lui, le championnat turc ne figurant pas parmi les meilleurs championnats du continent européen. Il attend donc de finaliser une offre meilleure sur le plan sportif.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora