Un géant turc double l'offre pour Díaz : le Real Madrid fixe son prix

Galatasaray souhaite renforcer son effectif avant le début de la nouvelle saison. Après la hausse du coût du transfert de Bruno Fernandes, joueur de Manchester United, le club turc a tourné son attention vers l'international marocain et attaquant du Real Madrid, Brahim Díaz.

Selon le site turc « ntvspor », Galatasaray a revu à la hausse son offre pour s'attacher les services du joueur âgé de 25 ans.

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D'après ce rapport, Díaz verrait d'un bon œil un transfert vers une équipe qui lui garantirait davantage de temps de jeu. Les dirigeants de Galatasaray poursuivent leurs contacts afin de finaliser l'opération à des conditions convenables, le club préparant une offre d'une valeur d'environ 15 millions d'euros.

Des rapports précédents faisaient état d'une offre de 7,5 millions d'euros seulement. En revanche, le Real Madrid réclame 25 millions d'euros pour accepter de vendre le joueur marocain, tandis que les négociations entre les deux parties se poursuivent.

Le site turc a souligné que « Díaz se distingue par ses grandes qualités techniques et ses talents de dribbleur, en plus de sa polyvalence dans les rôles offensifs », ajoutant : « Les contacts entre les deux clubs devraient s'intensifier au cours des prochains jours. »

Díaz a brillé avec le Maroc lors du Mondial 2026, dont les Marocains ont été éliminés en quart de finale par la France (2-0).